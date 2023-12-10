«Поголодать воли хватит у всех, а удержать вес гораздо сложнее»: врач-эндокринолог — о диете, ожирении и диабете

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, чаще других приводящих к смерти, предупреждают врачи. Как нужно питаться, чтобы не допустить развития сахарного диабета второго типа? На этот вопрос наших коллег из 45.RU ответил врач-эндокринолог Артем Кокин. В карточках приводим основные правила от врача.
Жиры, белки и углеводы — носители энергии
Животный белок усваивается гораздо лучше, чем растительный.
У жиров очень много функций, основная в рамках питания — запасание энергии на черный день. У нас организм не дурак. Он понимает, что сегодня есть что есть, а завтра может и не быть. Он придумал, что будет откладывать жиры в укромные места и, в случае чего, их оттуда доставать.
Углеводы делятся на две группы: медленные и быстрые. Быстрые — это те, которые практически в готовом виде поступают к нам в кишечник, тут же всасываются, тут же оказываются в крови. Привет, сахар 10, 12, 15 и так дальше. Это по большому счету продукты, которые можем использовать, чтобы прямо сейчас поднять уровень сахара и тут же его куда-нибудь использовать.
Медленные углеводы повышают сахар не столь сильно, но они делают это достаточно медленно и, что самое важное, долго. В первую очередь мы должны ориентироваться на медленные углеводы, исключая газировку, сахар в чистом виде, мучные продукты. Сладкое лучше минимизировать.
Отдельный вопрос про мед. Это такой же сладкий продукт, как и все остальные. Единственная сладость, которую мы можем себе позволять чуть ли не в любых количествах, — это фрукты, за исключением винограда, арбуза, дыни.
Системы «ладони» и «тарелки»
Систем, как правильно питаться, великое множество. Например, системы «ладони» и «тарелки». «Тарелка» — это в целом наш прием пищи. Мы делим ее на четыре четверти. Два сектора, то есть половину от всего приема пищи, должны составлять овощи. Одна четверть — углеводы (каши, хлеб, макароны). Еще одна четверть — белок (мясное, рыбное). Если такое соотношение выдерживается, мы молодцы, мы правильно питаемся.
Система «ладони». Объемом с кулак мы можем позволить себе крупы, макароны, овощи. Мы не ищем бодибилдера, у которого кулак с мою голову. Меряем именно своим кулаком. Раскрываем его: что сюда поместится без горки, то мы и можем съесть.
Наш палец — это объем твердых сыров или мороженого. Если кусочек сыра свернуть, и он с пальчик получается, вот это вот можно, а больше нельзя, иначе жирно становится.
Мы очень сильно переедаем. Потому что мороженое у нас во-от такими порциями продается, потому что конфеты — в шаговой доступности плюс очень много жирных продуктов. Диабет по большому счету — это болезнь питания. Во всяком случае, второй тип.
Самая боль — фаланга: с ноготок — вот столько мы можем сладкого себе позволить за прием пищи. Здесь не только сахар, но и растительное, сливочное масло, майонез (растительное масло предпочтительнее).
Завтрак — самый объемный прием пищи
Для чего мы едим? Чтобы в течение дня была энергия: мы проснулись, впереди — работа, целый день какой-то деятельности. Нам потребуется энергия. Именно поэтому завтрак делаем самым объемным приемом пищи. Мы поели и в течение дня это потратили. А после ужина ляжем спать, нам ничего делать не надо. Самым маленьким приемом пищи должен быть ужин. Питаемся дробно, 3–6 раз в день. Основные приемы пищи нужно чередовать с перекусами.
Диеты неэффективны
Под диетой подразумевается что-то временное. «Я посижу полгодика, скину лишние 20 килограммов, а потом вернусь к привычному режиму питания». Проблема в том, что именно привычный режим питания вас и приводит к ожирению. Поэтому вернуться никуда не получится. Если мы меняем питание, то мы меняем его навсегда. Только так мы сможем вес не только скинуть, но и удержать. Скинуть-то может каждый, три месяца поголодать воли хватит у всех. А вот удержать этот вес гораздо сложнее.
Лучше всё делать помаленечку, не то что «с понедельника вообще не ем сладкого и жирного». Нет. Сегодня я съем на конфету поменьше. Завтра я чуть-чуть поменьше майонеза бухну в свой салат. И так, шаг за шагом, помаленечку, два-три дня каждую неделю по чуть-чуть чего-нибудь сокращать свой рацион. Этот путь в итоге приведет к нормальному устойчивому похудению, которое с вами останется. Вы себя приучаете постепенно питаться правильно. Так гораздо эффективнее.