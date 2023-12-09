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    Путин поздравил гендиректора Эрмитажа Пиотровского с 79-летием

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    Президент РФ Владимир Путин поздравил с 79-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Телеграмма 9 декабря опубликована на сайте Кремля.

    «Многие годы Вы руководите знаменитым Государственным Эрмитажем, подвижнически служите своему призванию, вносите поистине уникальный вклад в сбережение бесценного исторического, культурного, духовного наследия человечества», – говорится в письме.

    Путин пожелал Пиотровскому здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

    Михаил Пиотровский занимает пост директора Государственного Эрмитажа с 1992 года. В сентябре 2022-го он был освобожден от занимаемой должности и тут же переназначен генеральным директором музея на три следующих года. Является членом президиума Российской академии наук и президентом Союза музеев России.

    В недавнем интервью РБК Пиотровский говорил о том, что вопрос подготовки преемника на пост главы Эрмитажа актуален. «У нас нет системы, которая была в Советском Союзе, когда все было точно записано, и каждый обновлял перечень имен своих преемников. Но преемники готовы. Эрмитаж дает подготовку. Кто рассматривается? Я не буду произносить, потому что сразу же начнутся интриги. До истечения моего контракта еще полтора-два года. Но речь идет про нескольких человек», – сказал он.

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