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    А в Казахстане вообще минус 380. Чего ждать петербуржцам от погоды в воскресенье

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    Морозное завершение по-настоящему зимней недели готовит Петербургу грядущее воскресенье. Прогнозом на 10 декабря делится Северо-Западное УГМС.

    Завтра горожан ждет облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Ночью будет -11...-13 градусов, а днем -9...-11. Осторожно, на дорогах гололедица!

    В Петербурге еще относительно тепло. Вчера в Северо-Казахстанской области абоненты одного из операторов получили весьма странное сообщение от службы 112.

    «Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», – цитирует предупреждение РИА Новости.

    В пресс-службе Tele2 заявили, что сообщение распространено с ошибкой, после ее обнаружения все исправили. «Отправителем данных является 112, мы выступаем как инструмент передачи сообщений. В данном конкретном случае произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль», – пояснили в компании.

    Тем не менее сейчас в Казахстане 30-градусные морозы. А вот Петербург на следующей неделе ждет потепление.

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