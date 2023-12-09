А в Казахстане вообще минус 380. Чего ждать петербуржцам от погоды в воскресенье

Морозное завершение по-настоящему зимней недели готовит Петербургу грядущее воскресенье. Прогнозом на 10 декабря делится Северо-Западное УГМС.
Завтра горожан ждет облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Ночью будет -11...-13 градусов, а днем -9...-11. Осторожно, на дорогах гололедица!
В Петербурге еще относительно тепло. Вчера в Северо-Казахстанской области абоненты одного из операторов получили весьма странное сообщение от службы 112.
«Восьмого декабря на территории СКО сильный мороз — до минус 380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», – цитирует предупреждение РИА Новости.
В пресс-службе Tele2 заявили, что сообщение распространено с ошибкой, после ее обнаружения все исправили. «Отправителем данных является 112, мы выступаем как инструмент передачи сообщений. В данном конкретном случае произошла техническая ошибка. В рассылке значок градуса (°) был заменен на ноль», – пояснили в компании.
Тем не менее сейчас в Казахстане 30-градусные морозы. А вот Петербург на следующей неделе ждет потепление.