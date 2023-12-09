Морозные выходные. В Петербурге без перемен

Западная периферия антициклона сформирует погоду в Петербурге в субботу. Об этом 9 декабря рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Синоптик прогнозирует, что сегодня в регионе «ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, а температура воздуха останется существенно ниже климатической нормы».

Температура составит -10…-12 градусов, а по области до -15. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье же временами снег и -9…-11 градусов.

«Яндекс.Погода» сообщает, что такая ситуация сохранится и в начале недели, однако со среды начнется оттепель, температура повысится до -2 градусов. Ожидается дождь со снегом.