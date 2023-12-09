В финал Матча звезд КХЛ в Петербурге вышли сборные дивизионов Тарасова и Харламова

На Матче звезд КХЛ, который продолжается в Петербурге на новой «СКА-Арене», определились финалисты. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3×3».
В первом полуфинале команда дивизиона Харламова победила сборную дивизиона Чернышёва (8:6). Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва, за которую играют хоккеисты СКА Никита Серебряков, Александр Никишин, Владимир Алистров и Матвей Поляков, уступила сборной дивизиона Тарасова (6:8).
Шайбами в составе победителей отметились трижды Максим Шалунов, а также Никита Гусев, Виталий Пинчук, Владимир Михалёв, Никита Коростелёв и Бреннан Менелл.
В команде дивизиона Боброва по дублю сделали Павел Порядин и Богдан Конюшков. Также по одной шайбе забросили Николай Голдобин и Максим Летунов.
Таким образом, в финале Матча звезд дивизион Тарасова встретится с дивизионом Харламова, а дивизионы Боброва и Чернышёва сразятся за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 10 декабря, также на «СКА-Арене».
Ранее в Матче звезд КХЛ завершилось мастер-шоу, одним из самых ярких моментов которого стал перформанс экс-игрока СКА Никиты Гусева в пивошлеме.