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    В финал Матча звезд КХЛ в Петербурге вышли сборные дивизионов Тарасова и Харламова

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    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    На Матче звезд КХЛ, который продолжается в Петербурге на новой «СКА-Арене», определились финалисты. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3×3».

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    В первом полуфинале команда дивизиона Харламова победила сборную дивизиона Чернышёва (8:6). Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва, за которую играют хоккеисты СКА Никита Серебряков, Александр Никишин, Владимир Алистров и Матвей Поляков, уступила сборной дивизиона Тарасова (6:8).

    Шайбами в составе победителей отметились трижды Максим Шалунов, а также Никита Гусев, Виталий Пинчук, Владимир Михалёв, Никита Коростелёв и Бреннан Менелл.

    В команде дивизиона Боброва по дублю сделали Павел Порядин и Богдан Конюшков. Также по одной шайбе забросили Николай Голдобин и Максим Летунов.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Таким образом, в финале Матча звезд дивизион Тарасова встретится с дивизионом Харламова, а дивизионы Боброва и Чернышёва сразятся за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 10 декабря, также на «СКА-Арене».

    Ранее в Матче звезд КХЛ завершилось мастер-шоу, одним из самых ярких моментов которого стал перформанс экс-игрока СКА Никиты Гусева в пивошлеме.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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