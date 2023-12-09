Экс-форвард СКА Никита Гусев выступил в мастер-шоу Матча звезд КХЛ в пивошлеме

На Матче звезд КХЛ, который проходит в Петербурге на новой «СКА-Арене», завершилось мастер-шоу. Одним из самых ярких событий стало выступление форварда московского «Динамо» Никиты Гусева в конкурсе капитанов сборных дивизионов.



Он вышел на исполнение своего броска в пивошлеме, на задней стороне которого была надпись «В Питере — пить». Вероятно, это отсылка к информации телеканала «Матч ТВ» о том, что Гусев вынужден был покинуть петербургский СКА из-за «определенной зависимости игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».