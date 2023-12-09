Экс-форвард СКА Никита Гусев выступил в мастер-шоу Матча звезд КХЛ в пивошлеме

На Матче звезд КХЛ, который проходит в Петербурге на новой «СКА-Арене», завершилось мастер-шоу. Одним из самых ярких событий стало выступление форварда московского «Динамо» Никиты Гусева в конкурсе капитанов сборных дивизионов.
Он вышел на исполнение своего броска в пивошлеме, на задней стороне которого была надпись «В Питере — пить». Вероятно, это отсылка к информации телеканала «Матч ТВ» о том, что Гусев вынужден был покинуть петербургский СКА из-за «определенной зависимости игрока, которая имеет отношение к употреблению пива».
После своего перформанса Гусев прокомментировал ту историю. По словам хоккеиста, он спокойно относится к ситуации и «первое время до слёз смеялся от всяких мемов». Новая арена спортсмену понравилась, однако он заметил, что «на льду только не чувствуется звук от такого количества людей». Он также добавил, что идею с пивошлемом ему подсказали в пресс-службе «Динамо».
В конкурсе на силу броска победил защитник СКА Александр Никишин. При броске Никишина была зафиксирована скорость 168,28 км/ч. Второе место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев (161,34 км/ч). Третьим стал Давид Скленичка из «Барыса» (151,81 км/ч). Замкнул квартет участников Никита Нестеров из ЦСКА (143,34 км/ч).
Матч звёзд КХЛ-2023 проходит в Петербурге 9 и 10 декабря на «СКА-Арене», которая стала самой большой ледовой ареной в мире.