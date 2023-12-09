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    Катитесь. На Дворцовой площади в Петербурге открыли гигантскую Рождественскую горку

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    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Декабрь уже вовсю заморозил петербуржцев, а до Нового года осталось всего ничего. Прийти за праздничным настроением теперь можно на Дворцовую площадь, где 9 декабря открылась Рождественская горка для катания.

    Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

    Как передает корреспондент «Фонтанки», на ватрушках съезжают с 8-метровой высоты и взрослые, и дети. Перед зимним аттракционом уже выстроилась очередь.

    Для тех, кто замерз, установили торговые палатки с угощениями, сувенирами и горячими напитками.

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    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    Горка для катания высотой 8 метров появилась на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Уберут ее к 25 января 2024 года. Работать для посетителей аттракцион будет с 9 декабря по 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади.

    Кстати, гид по рождественским ярмаркам и базарам Петербурга, где можно закупиться подарками и почувствовать атмосферу праздника, вы найдете здесь.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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