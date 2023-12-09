Катитесь. На Дворцовой площади в Петербурге открыли гигантскую Рождественскую горку

Декабрь уже вовсю заморозил петербуржцев, а до Нового года осталось всего ничего. Прийти за праздничным настроением теперь можно на Дворцовую площадь, где 9 декабря открылась Рождественская горка для катания.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на ватрушках съезжают с 8-метровой высоты и взрослые, и дети. Перед зимним аттракционом уже выстроилась очередь.

Для тех, кто замерз, установили торговые палатки с угощениями, сувенирами и горячими напитками.