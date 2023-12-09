Дали по шапке: чепчики с рожками или балаклавы — разбираемся, какие головные уборы сейчас в тренде

Разбираемся, какие шапки в тренде, и намекаем о возросшем интересе к ретрообразам Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Подобрать идеальный головной убор, в котором почувствуешь себя королевой жизни, весьма и весьма сложно. То сядет не так, то прическу испортит, то цветок сбоку ни к селу ни к городу. Грустно, особенно когда рассматриваешь предлагаемый ассортимент торговых рядов, а шапка в российских условиях очень нужна. Недавно мы как раз написали, почему без нее не стоит выходить на улицу. И без шарфа тоже!

Радует, что сегодня масса вариантов, чем ее заменить, — это раз, два — актуальных моделей шапок действительно много, главное — понимать: актуальные — это какие? Предлагаем изучить небольшой обзор с модными советами — и пусть удачная шапка всегда будет с вами.



Что в тренде Хочется начать с самого популярного головного убора этой зимы — чепчика. Он появился несколько сезонов назад благодаря американской модели Белле Хадид. Самые отъявленные и смелые модницы тут же подхватили идею, но в наших широтах смысл поняли и приняли не все. Прошлой зимой девушки в чепчиках вызывали любопытствующие взгляды, в этом году ситуация улучшилась: всё больше инфлюенсеров демонстрируют нам свои чепчики в разных расцветках, всё больше магазинов заказывают головной убор, всё чаще мы видим их на улицах наших городов и понимаем — показывают что-то модное.

Чепчики уже можно купить в массмаркете, заказать у рукодельниц или на маркетплейсах. Особый шик — чепчик с пайетками Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





История продолжилась благодаря чепчикам с рожками — кто-то называет такую модель коточепчиком. Первыми ее начали носить любительницы корейской культуры, но милая шапочка настолько полюбилась российским девушкам, что быстро завоевала верхние позиции модного хит-парада. Рискнете примерить?

Коточепчик действительно классная и интересная вещь, но мы настоятельно рекомендуем учитывать возраст — зрелые дамы в такой шапке рискуют выглядеть странно и инфантильно Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Уверен в своих позициях капор — мы носили их в детстве, потом забыли, прошло несколько десятков лет, и он вернулся. Нет модных и немодных капоров, капюшон он и есть капюшон. Выбираем изделие с хорошим составом, чтобы было много шерсти, следим за размером: слишком широкий смотрится чуть менее выигрышно, к тому же будет продувать, но в целом — это дело вкуса.

Капоры отлично смотрятся с шубами и дубленками — их будто бы придумали специально для них. Универсальная вещь, впишется в любой образ Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Для смелых — балаклава. Тепло, эффектно, стильно. Носим и со спортивными образами, и с классическими: то есть шуба или пуховик на поясе длины миди и макси, сапоги на каблуке, балаклава. Так можно, уверяем, главное, чтобы все элементы образа совпадали по цвету и оттенкам — прием для продвинутых модников. Эпатажно балаклава смотрится с солнцезащитными очками — многие думают, что зимой они не нужны, но это ошибка. В зимнее время солнце порой даже ярче, так что бережем глаза.

Вам нравится тренд на балаклавы? Носите? Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В этом сезоне актуальна крупная вязка, но к шапкам это не относится. Наоборот, объемная шапка (мы про гипертрофированный объем) считается устаревшей. Крупные, связанные из шерсти «пуффи», «облачка» или букле балаклавы и капоры будут смотреться суперстильно, но исключительно в спортивном образе, приближенном к горнолыжному аутфиту. С классикой их сочетать не получится.

Связать такие головные уборы можно самостоятельно и при этом неплохо сэкономить Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Соцсети заполонили девушки в ретрообразах — тренд называется slavic girl. Он возродил интерес к меховым объемным шапкам из СССР и начала 90-х . Ностальгические образы растопили сердца миллионов, и всё чаще мы стали замечать девушек в таких шапках в повседневном образе, а не только для фотосессии. Если вашу шапку из прошлого не съела моль — самое время ее достать.

Носим, пока история не утихла — тренды приходят и уходят Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Раз уж мы говорили о ностальгии — косынка тоже отсылает к образам из прошлого и всё еще держится в трендовых рядах. Она может быть из шерсти, болоньевая или из экокожи. Если хочется повторить ретрообраз — можно даже надеть шаль, главное — разбавить современными аксессуарами. Главное правило носки: край косынки должен быть примерно на уровне макушки. Если вы надвинете ее ближе ко лбу, получится образ настоятельницы монастыря.

Косынки больше приближены к классическим образам, но они также отлично смотрятся с укороченными пуховиками и куртками, в кэжуал-варианте Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Шапка-ушанка — еще один привет из прошлого. Вязаная шапка с ушами сегодня универсальный и доступный вариант, который отлично согреет вас зимой. Хорошо будет смотреться с оверсайз-пуховиками, укороченными куртками в спортивном стиле. Можно приобрести плюшевую ушанку или достать мамину из чернобурки — помним про ретротренд и «славик герл».

Уши на вашей шапке могут быть любыми Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чалма считается спорным аксессуаром, тем не менее мы нередко видим ее в разных модных пабликах. Носим, если вам больше нравятся повязки на голову, а не шапки. Важно, чтобы ваша чалма была без декора, в противном случае образ получится цыганским. Не носите чалму с крупными украшениями и ярким макияжем глаз — аксессуар сам по себе акцентный и привлекает внимание. Чалма будет смотреться лучше, если вы слегка надвинете ее на лоб.

Лучше выбрать чалму в базовом оттенке без нашивок, страз, бусин и прочей фурнитуры Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Шапка с отворотом никуда не уходит. Среди обилия вариантов она считается самым универсальным и часто встречающимся аксессуаром в гардеробе у женщин. Основные правила: вязку подбираем под черты лица. Если они ярко выраженные — берем вязку покрупнее, мелкие и тонкие — соответственно, и вязка помельче. Визуально хорошо видно соотношение объемов. Не носим тонкие шапки, которые слишком обтягивают голову, — такие модели нарушают пропорции образа, акцентируют внимание на носу и щеках, к тому же голова должна быть идеальной формы, как у манекена в магазине.

Классическая шапка — база, которая не уйдет Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Еще несколько советов Выбирайте шапку (или любой другой головной убор), приближенную по цвету к оттенку ваших волос. Тогда она не оттянет на себя внимание в образе и с любым комплектом будет смотреться органично.

Если вы хотите сделать головной убор акцентом — выбирайте яркий, но учитывайте свой стиль и количество головных уборов в гардеробе. Немаловажный фактор — ваша контрастность и температура имиджа (теплый или холодный). Например, красная шапка и черный пуховик будут органично смотреться на девушке с высокой контрастностью — у которой значительная разница между цветом волос, глаз и кожи, например, такой образ подойдет яркой брюнетке. Русой девушке со светло-зелеными глазами такой яркий контраст носить не стоит. Первое, что будут видеть люди, глядя на вас, — яркую шапку и темный пуховик.



Черный цвет у лица сильнее других подчеркивает неровности кожи, может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому советуем обратить внимание на все природные оттенки — серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный.



Старят шапки стоячей формы — таблетки, меховые шапки (аккуратнее с ретротрендом). Возраст также придают шапки с декоративными элементами: бусинами, цветами или брошами сбоку. Неактуальны модели с нашивкой по центру, с помпонами и с сочетанием разных фактур.



Не забывайте выпускать волосы из-под шапки — это отлично корректирует овал лица, сужая его. Если из-под шапки совсем не видно волос — образ автоматически становится более спортивным, а это мало кому подходит.