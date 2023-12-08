Съедобное-несъедобное. В Петербурге мальчик и девочка отравились, пробуя мир на вкус

Активное изучение окружающего мира привело в больницу двух годовалых детей из соседних районов Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 декабря.
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Тем же вечером девочка поступила в детскую клиническую больницу имени Филатова с острым отравлением. В пятницу с ней в одном отделении оказался мальчик на месяц старше. Скорая привезла его из квартиры в Красносельском районе, где ребенок по недосмотру взрослых раскусил капсулу с моющим средством. Состояние обоих пациентов оценивают как среднетяжелое.
О том, что чаще всего глотают дети в Петербурге и что после этого бывает, рассказывали в материале «Матушка, они это проглотили!» Самые опасные штучки в домах с детьми.