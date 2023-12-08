Съедобное-несъедобное. В Петербурге мальчик и девочка отравились, пробуя мир на вкус

Активное изучение окружающего мира привело в больницу двух годовалых детей из соседних районов Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 декабря.



Внимание 14-месячной девочки из Московского района накануне вечером привлекло содержимое аптечки. По предварительным данным, она проглотила три таблетки, которые назначают при болезнях сердца. Давать их детям до 18 лет не рекомендовано.



Тем же вечером девочка поступила в детскую клиническую больницу имени Филатова с острым отравлением. В пятницу с ней в одном отделении оказался мальчик на месяц старше. Скорая привезла его из квартиры в Красносельском районе, где ребенок по недосмотру взрослых раскусил капсулу с моющим средством. Состояние обоих пациентов оценивают как среднетяжелое.

