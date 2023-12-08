Петербурженка заплатит за оскорбление сотрудников ТСЖ в общедомовых чатах

Кронштадтский районный суд Петербурга встал на сторону ТСЖ «Английская миля», взыскав с петербурженки 150 тысяч рублей за оскорбление сотрудников в общедомовых чатах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города 8 декабря.
Переписка вышла за пределы общения домочадцев в мессенджерах Telegram и WhatsApp весной прошлого года. Трое истцов, являющиеся членами правления ТСЖ «Английская миля», рассказали в суде, что ответчик в группе собственников многоквартирного дома распространил «заведомо ложную информацию в отношении них, порочащую честь и достоинство».
В ходе рассмотрения дела было доказано, что опубликованная информация стала доступна неограниченному кругу лиц и опубликована ответчицей. При этом предоставить доказательства того, что распространенные утверждения соответствует действительности, она не смогла.
«Суд пришел к выводу о том, что сообщения: «...обычные проходимцы и воры…», «...то, что вы воры и проходимцы, уже знают все», «Да и кстати, грош цена таким сантехникам)))» <…> не соответствуют действительности и являются порочащими».
В результате суд обязал женщину опровергнуть недостоверные сведения, разместив опровержение в мессенджерах в течение месяца. Кроме того, ей предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей каждому из оскорблённых сотрудников ТСЖ и расходы по оплате госпошлины в размере 600 рублей каждому.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербурженка расплачивалась за свою полную тезку из Ростова. Такая история случается с женщиной уже второй раз.