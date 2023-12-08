Петербурженка заплатит за оскорбление сотрудников ТСЖ в общедомовых чатах

Кронштадтский районный суд Петербурга встал на сторону ТСЖ «Английская миля», взыскав с петербурженки 150 тысяч рублей за оскорбление сотрудников в общедомовых чатах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города 8 декабря.



Переписка вышла за пределы общения домочадцев в мессенджерах Telegram и WhatsApp весной прошлого года. Трое истцов, являющиеся членами правления ТСЖ «Английская миля», рассказали в суде, что ответчик в группе собственников многоквартирного дома распространил «заведомо ложную информацию в отношении них, порочащую честь и достоинство».

