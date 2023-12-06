Не пропускали через границу и заблокировали счета. Петербурженка расплачивается за свою полную тезку

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Прежде чем смеяться над мамами, которые изощряются с именами для детей, задумайтесь, нет ли случайно у вас полного тезки, который может оказаться злостным неплательщиком долгов по кредитам. Так, петербурженка Елена уже второй раз расплачивается за своего полного двойника из Ростова — блокировкой счетов и требованием от приставов на 200 тысяч рублей. «Фонтанка» разобралась, почему такие ситуации происходят и что делать, если человека путают с его юридическим близнецом.





«Нормально работать они тоже умеют. Но не всегда хотят»

Прошлый четверг у петербурженки Елены начался с того, что на ее ИП пришло требование на сумму порядка 60 тысяч рублей. «Я думаю: божечки, неужели я где-то накосячила?» — вспоминает она. Но за первым требованием посыпались новые, а дальше с ее счета списали все средства, а сам счет заблокировали.

«У меня было шесть счетов, я не могу сказать точно, какие там были суммы. На каждом лежало по чуть-чуть. Знаю, что на ИП было 36 с копейками тысяч. Требование от приставов было примерно на 200 тысяч, у меня было меньше, поэтому списали всё под ноль», — рассказывает Елена.



Напоминали о себе приставы последние четыре года: то безобидными уведомлениями на «Госуслугах», то блокировкой счетов. Дело в том, что после замужества Елена обзавелась не только семьей, но и полной тезкой: фамилия, имя, отчество, дата и год рождения у нее и у незнакомой ей неплательщицы по кредитам полностью одинаковые. Живет ее юридический близнец в поселке Веселый Веселовского района Ростовской области. «Я даже не знаю, где это», — смеется Елена.

Первое «знакомство» с тезкой случилось в 2019 году. Тогда с ее счета в Сбербанке списали еще пока небольшую сумму — «что-то в пределах 20 тысяч» — и заблокировали счет. Елена решала вопрос с приставами напрямую, но дело было в канун Нового года, так что процесс возврата средств сильно затянулся. «Пока средства до приставов дойдут, пока бухгалтерия их проведет… Видимо, год надо было закрывать, выслужиться перед руководством. Где-то точно месяц мне возвращались эти деньги, не меньше», — вспоминает она.



Дальше о тезке напоминали уведомления на «Госуслугах»: то те же требования по долгам, то подтверждения, что ее двойник подала заявления на пособия. «Я, опять же, созванивалась с приставами: мол, что вы мне тут присылаете. Но я особенно не форсировала события — это просто строчка на «Госуслугах», мне она никак не мешает. Но когда начали выставлять штрафы и блокировать счета, тут, конечно, я уже переполошилась», — рассказала Елена.

Когда счета заблокировали в этот раз и сумма была уже значительно больше, Елена позвонила приставам и оставила им заявление с требованием вернуть все списанные средства, а параллельно те же данные вписала в обращении на «Госуслугах». Позже она обратилась в сам банк, и «Тинькофф» среагировал куда оперативнее приставов и в тот же день счета разблокировал.



«Поскольку банк тоже накосячил, свои косяки они исправляют за свой счет. Так что на следующий день, в пятницу, они вернули мне все деньги из своего кармана. Когда деньги вернут уже приставы на основании моего заявления, банк заберет то, что мне выплатил, обратно», — объяснила Елена.

Юристы, к которым она обращалась, обычно рассказывают, что часто приставам достаточно ФИО и даты рождения, поэтому система и выдает им первого попавшегося. «То есть меня», — пояснила Елена. Однако здесь службы лукавят, потому что прежде чем списывать долги, они должны проверить гражданина и по другим данным, просто не всегда хотят этим заниматься, считает она.



«С 2019 по 2023 год, как вы понимаете, у «меня» точно так же были долги, исполнительные производства и всё остальное. Но на меня они почему-то не падали, как-то умудрялись приставы четыре года меня не трогать. То есть нормально работать они тоже умеют. Но не всегда хотят», — подчеркнула Елена.



Блокировка счетов — не единственная проблема, с которой она столкнулась из-за не самой ответственной тезки. До пандемии Елена активно путешествовала, и когда в 2019 году они с ребенком направлялась в Эстонию и пешком переходили границу в Нарве, их через эту границу не пустили.



«Нас задержали и не хотели выпускать. Опять же, из-за моей полной тезки. Так что провели какое-то дополнительное время в этой очереди», — вспоминает она. Спас Елену тогда российский паспорт, где, в отличие от загранпаспорта, указано место рождения. По нему Елену-1 и Елену-2 и можно различить.

— А вы ни разу не пытались с вашей тезкой связаться?

— Нет, а зачем? Если она злостный неплательщик кредитов, то мне, по большому счету, особо не о чем с ней разговаривать, — считает она.

Елена — блогер в запрещенной социальной сети. Когда она поделилась с подписчиками историей о двойнике, отозвались и другие несчастные с нерадивыми близнецами по ФИО и дате рождения.

— Мне как минимум человек 15 написали с аналогичной ситуацией. Либо подписчица, либо ее муж, либо какие-то их родственники столкнулись с тем же самым. Приходят чужие налоги, приходят приставы и арестовывают счета. В общем, такая ситуация, на самом деле, очень распространенная.



— Теперь понятно, почему родители в последние годы так изощряются с именами.

— Да. Вообще, правильно делают, — смеется Елена. — Зато точно ни с кем не совпадут. А нас, Елен Сергеевн, таких много.

«Я слабо верю, что моя тезка однажды начнет платить по кредитам, но надеюсь, что хотя бы приставы начнут по-человечески работать. Тут еще мне повезло, что они нормально отвечают на телефон и сразу реагируют на заявление. Потому что у многих проблема с тем, что до приставов ни дозвониться, ни на прием не попасть», — заключила Елена.



Я двойник. К кому обращаться?

Случаи, когда приходится расплачиваться за имя отправленными не по адресу судебными повестками или блокировкой счетов, действительно не так уж редки. По словам адвокатов, обращения по этому вопросу в течение последних лет поступали почти во все территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в течение последних лет.



Как объяснил «Фонтанке» юрист Дмитрий Царебулев, до 2021 года приставы в принципе не были обязаны проверять какие-либо данные человека, помимо ФИО и даты. И только когда в 2021 году Верховный суд рассмотрел одно из дел таких двойников, ввели изменения в закон об исполнительном производстве и приставов обязали проверять людей по одному из идентификаторов — по ИНН, СНИЛСу или паспортным данным.

«Но даже несмотря на эти изменения, к сожалению, такие ситуации продолжаются. Объяснить их можно просто — человеческим фактором. У меня на практике было около пяти таких случаев», — подчеркнул Дмитрий Царебулев.

До того, как порядок изменили в 2021 году, людям с двойниками приходилось даже обращаться в суд — взыскивать то, что с них списали незаконно, причем процесс это был небыстрый. Сейчас же и банки, и приставы работают с такими прецедентами в досудебном порядке. «Даже на сайте приставов в интернет-приемной можно в обращении указать, что я двойник, для этого даже отдельная графа есть. Либо можно обратиться в прокуратуру — они довольно быстро решают эти вопросы», — рассказал Дмитрий Царебулев.



В случае если с вас списали не ваши долги, лучше сначала обратиться к приставам и посмотреть документы по исполнительному производству, чтобы понять, кто же все-таки «накосячил»: суд или приставы, объяснил юрист. Если неправильно был составлен судебный акт на должника, то в таком случае приставы уже не виноваты: им акт пришел — они обязаны действовать. Кроме того, ответственным за списание средств может быть признан и банк, если на стадии исполнения не проверил предполагаемого должника. Тогда несет убытки и возмещает средства уже он.

После необходимо направить жалобу через интернет-приемную ФССП (Федеральной службы судебных приставов) или прокуратуры. «Сейчас нет необходимости куда-то ездить, можно подать жалобу через Интернет и своими словами описать ситуацию», — подчеркнул Дмитрий Царебулев. Также можно запросить и компенсацию за моральный ущерб, правда, уже в судебном порядке.



Как объясняют в пресс-службе самой ФССП, оперативно решить проблему двойников можно и на «Госуслугах». Для этого гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов», а в пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».



«В заявлении необходимо указать номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. И в качестве доказательства загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ГУФССП России по г. Москве», — рассказали в пресс-службе.



Если гражданин о своем юридическом двойнике и его не очень добросовестном подходе к выплатам по кредитам уже знает, то можно «перебдеть». Сейчас почти во всех отделах ФССП ведут базы двойников, поэтому можно направить им письмо и в такую базу напроситься. «Эти базы не совсем официальные, но в дальнейшем при списании долгов на них внимание обращают. Потому что и банки, и приставы такими базами стремятся себя обезопасить, чтобы не нести убытки. Но и такие базы — это, конечно, не стопроцентная гарантия», — отметил Дмитрий Царебулев.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

