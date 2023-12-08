Жители ЖК «Триумф» показывают «полный треш». В холле вода и обрушение потолка

Дождь пошёл в многоквартирной высотке в Московском районе Петербурга. Видео, снятые под звуки капели, жильцы прислали в редакцию «Фонтанки» 8 декабря.

«Сегодня у нас полный треш в 8-й парадной на 0-м этаже», — поделилась читательница из дома 7/7 на Дунайском проспекте. По словам жильцов, утром топило паркинг, шахты лифтов и холл, где в дополнение обвалился потолок. Как говорят, зонтик до выхода на улицу требуется не в первый раз.

«Да, действительно, произошла аварийная ситуация», — подтвердили в управляющей компании. Последствия ликвидируют, но как скоро — оперативно ответить по телефону не смогли.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





О коммунальных коллизиях в ЖК «Триумф» «Фонтанка» рассказывала ещё в 2019 году. В августе дом привлёк внимание Следственного комитета. В ведомстве возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, в основе которого подделка протоколов собственников жилья.



Следствие считает, что был сфальсифицирован протокол общего собрания собственников помещений, согласно которому якобы было принято решение сменить управляющую организацию с ОАО «Сити Сервис» на ООО «ЛСТ Констракшен».

читатель «Фонтанки»

В 2015 году её создал нынешний глава МО «Александровский» Василий Коробко. Позднее учредителем стал его брат, который с сентября этого года также является учредителем «ЛСТ-Юг». Согласно порталу «Наш Санкт-Петербург», дом на Дунайском сейчас находится в её ведении.

Сообщение об «очередной протечке» на портале уже появилось. Кроме того, с начала декабря жители жалуются на отсутствие горячей воды, на рассмотрении несколько сообщений о потопе и неисправном лифте.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В ответ на заявки о некачественной герметизации стеновых швов в паркинге и связанных с этим многочисленных протечках в ГКУ ЖА Московского района отвечают, что по данному вопросу в Арбитражном суде идут судебные тяжбы. Иск к застройщику управляющая организация подавала ещё в 2021 году, разбирательство продолжается.