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    Жители ЖК «Триумф» показывают «полный треш». В холле вода и обрушение потолка

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    16 комментариев

    Дождь пошёл в многоквартирной высотке в Московском районе Петербурга. Видео, снятые под звуки капели, жильцы прислали в редакцию «Фонтанки» 8 декабря.

    «Сегодня у нас полный треш в 8-й парадной на 0-м этаже», — поделилась читательница из дома 7/7 на Дунайском проспекте. По словам жильцов, утром топило паркинг, шахты лифтов и холл, где в дополнение обвалился потолок. Как говорят, зонтик до выхода на улицу требуется не в первый раз.

    «Да, действительно, произошла аварийная ситуация», — подтвердили в управляющей компании. Последствия ликвидируют, но как скоро — оперативно ответить по телефону не смогли.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О коммунальных коллизиях в ЖК «Триумф» «Фонтанка» рассказывала ещё в 2019 году. В августе дом привлёк внимание Следственного комитета. В ведомстве возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, в основе которого подделка протоколов собственников жилья.

    Следствие считает, что был сфальсифицирован протокол общего собрания собственников помещений, согласно которому якобы было принято решение сменить управляющую организацию с ОАО «Сити Сервис» на ООО «ЛСТ Констракшен».

    читатель «Фонтанки»

    В 2015 году её создал нынешний глава МО «Александровский» Василий Коробко. Позднее учредителем стал его брат, который с сентября этого года также является учредителем «ЛСТ-Юг». Согласно порталу «Наш Санкт-Петербург», дом на Дунайском сейчас находится в её ведении.

    Сообщение об «очередной протечке» на портале уже появилось. Кроме того, с начала декабря жители жалуются на отсутствие горячей воды, на рассмотрении несколько сообщений о потопе и неисправном лифте.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В ответ на заявки о некачественной герметизации стеновых швов в паркинге и связанных с этим многочисленных протечках в ГКУ ЖА Московского района отвечают, что по данному вопросу в Арбитражном суде идут судебные тяжбы. Иск к застройщику управляющая организация подавала ещё в 2021 году, разбирательство продолжается.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Потоп в доме
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    Гость08 Дек 2023 в 18:28
    "Триумф моли"
    +1−0
    26678866208 Дек 2023 в 18:17
    Нормы.
    +0−0
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