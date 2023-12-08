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    Мессенджер Telegram оштрафовали на миллион рублей за отсутствие «самоконтроля»

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    Административный штраф в размере 1 млн рублей назначил Таганский суд Москвы мессенджеру Telegram, передает 8 декабря Интерфакс. Это наказание за нарушение «закона о самоконтроле».

    Компания признана виновной в неисполнении обязанности по мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП).

    Напомним, за три осенних месяца 2023 года Роскомнадзор составил в отношении зарубежных социальных сетей 14 протоколов за нарушение закона о самоконтроле. В частности, Google, Telegram, Pinterest и Twitch получили штрафы по 900 тысяч рублей, Likee оштрафован на 800 тысяч рублей, TikTok — на 750 тысяч рублей.

    Закон о самоконтроле действует с 1 февраля 2021 года. Соцсети обязаны мониторить и самостоятельно удалять у себя запрещенную информацию, иметь специальную форму для обращений пользователей и ежегодно публиковать отчет о работе в этом направлении.

    В РКН подчеркивали, что не все иностранные соцсети ведут модерацию площадок и размещают необходимые сведения даже после получения требований Роскомнадзора.

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