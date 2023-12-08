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    Хлеб и жареные семечки не предлагать. Чем можно угощать белок в парках

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Зима — непростое время для многих животных: нужно пережить морозы и прокормить себя. Дикие животные и птицы, живущие в черте города, не отказываются от человеческой помощи, но она должна быть грамотной. Нижне-Свирский государственный заповедник 8 декабря напоминает, чем можно кормить белок.

    Зимой основной рацион этих грызунов состоит из семян шишек сосны, лиственницы и ели, желудей и лесных орехов, иногда они находят сухие грибы и ягоды, которые припасли осенью. Белки делают большие запасы на зиму, но про большую часть забывают, зато выполняют таким образом функцию восстановителей леса. Вообще же эти зверьки всеядные: едят яйца птиц, маленьких птенцов, корневища и почки деревьев и кустарников, мхи, лишайники. Они активно осваивают городскую среду, где их подкармливают люди. Но некоторые «вкусняшки» могут быть для них очень вредны.

    Чем можно угостить белку в городском парке:

    • грецкие орехи, кедровые орешки, семечки тыквы (сырые или сушеные, но не жареные);
    • яблоки, груши, морковь, банан, шиповник;
    • сухофрукты (курага, изюм, инжир, чернослив);
    • вареное яйцо;
    • несоленое сало (но совсем чуть-чуть).

    Чем нельзя кормить белок:

    • хлеб;
    • сухарики;
    • миндаль;
    • фисташки;
    • косточки от фруктов;
    • чипсы;
    • крекеры;
    • шоколад.

    Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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    БелкиЖивотныеЖивотные в городеПриродаНижне-Свирский заповедник
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