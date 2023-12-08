Хлеб и жареные семечки не предлагать. Чем можно угощать белок в парках

Зима — непростое время для многих животных: нужно пережить морозы и прокормить себя. Дикие животные и птицы, живущие в черте города, не отказываются от человеческой помощи, но она должна быть грамотной. Нижне-Свирский государственный заповедник 8 декабря напоминает, чем можно кормить белок.
Зимой основной рацион этих грызунов состоит из семян шишек сосны, лиственницы и ели, желудей и лесных орехов, иногда они находят сухие грибы и ягоды, которые припасли осенью. Белки делают большие запасы на зиму, но про большую часть забывают, зато выполняют таким образом функцию восстановителей леса. Вообще же эти зверьки всеядные: едят яйца птиц, маленьких птенцов, корневища и почки деревьев и кустарников, мхи, лишайники. Они активно осваивают городскую среду, где их подкармливают люди. Но некоторые «вкусняшки» могут быть для них очень вредны.
Чем можно угостить белку в городском парке:
- грецкие орехи, кедровые орешки, семечки тыквы (сырые или сушеные, но не жареные);
- яблоки, груши, морковь, банан, шиповник;
- сухофрукты (курага, изюм, инжир, чернослив);
- вареное яйцо;
- несоленое сало (но совсем чуть-чуть).
Чем нельзя кормить белок:
- хлеб;
- сухарики;
- миндаль;
- фисташки;
- косточки от фруктов;
- чипсы;
- крекеры;
- шоколад.
Птиц в Петербурге рекомендуется подкармливать начиная с ноября. Как это правильно делать, читайте на «Фонтанке».