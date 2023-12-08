Петербуржцы погасили долгов за тепло на 2 миллиарда рублей. Это рекорд

За десять месяцев с начала года горожане отправили более 2 млрд рублей в счет оплаты задолженности за тепло и неустойки. Об этом сообщили на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб» в пятницу, 8 декабря.



По данным пресс-службы, почти 700 млн рублей из общей суммы горожане добровольно оплатили до завершения судебных споров. Этот результат является лучшим за прошедшие годы.

Потребителям также напомнили, что для их удобства на сайте ГУП «ТЭК СПб» был запущен сервис, с помощью которого оплатить задолженность по судебным актам можно без комиссии и дополнительных сборов.