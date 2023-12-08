    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -18

    1 м/с, вос

    777мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.57eur99.81

    Москвич пошел на аферу ради попугая. Остался без птицы, но с уголовным делом

    483
    5 комментариев

    В Москве покупка экзотического попугая закончилась возбуждением уголовного дела. Желтохохлатый какаду, как и его продавец, стал жертвой типичной схемы мошенничества. Подробности покупки на сумму в 250 тысяч рублей рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 8 декабря.

    МВД России

    Житель района Митино оставил в зоомагазине заявку на приобретение желтохохлого какаду — после прибытия птицы клиенту сообщили о готовности оформить сделку. «Покупатель» настоял на оплате переводом через мобильное приложение банка только после получения пернатого. При встрече с курьером мужчина показал скрин экрана с якобы совершенном переводом денег. Москвич забрал попугая, а затем перестал выходить на связь.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчина. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. У него забрали попугая и вручили подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

    Похищенного какаду вернули в магазин.

    Ранее «Фонтанка» публиковала топ-5 популярных способов «разводки» туристов на деньги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МоскваМошенничество
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close