Москвич пошел на аферу ради попугая. Остался без птицы, но с уголовным делом

В Москве покупка экзотического попугая закончилась возбуждением уголовного дела. Желтохохлатый какаду, как и его продавец, стал жертвой типичной схемы мошенничества. Подробности покупки на сумму в 250 тысяч рублей рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 8 декабря.
МВД России
Житель района Митино оставил в зоомагазине заявку на приобретение желтохохлого какаду — после прибытия птицы клиенту сообщили о готовности оформить сделку. «Покупатель» настоял на оплате переводом через мобильное приложение банка только после получения пернатого. При встрече с курьером мужчина показал скрин экрана с якобы совершенном переводом денег. Москвич забрал попугая, а затем перестал выходить на связь.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчина. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. У него забрали попугая и вручили подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Похищенного какаду вернули в магазин.
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