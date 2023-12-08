Зарабатывать деньги тяжело. «Фонтанка» узнала, почему иностранка наказала детей огнем в Петербурге

Гражданку Таджикистана доставили в полицию после того, как заведующая детсадом заметила у одного из воспитанников ожоги на руке. Мать объяснила «воспитательный» прием и раскаялась.
Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, 30-летняя иностранка, которая в 2019 году приехала с детьми в Петербург, обнаружила кражу денег из сумки. По предварительной информации, дети, мальчики 6 и 8 лет, не отрицали, что залезли в кошелек. Но уверяли, что потеряли похищенное. Мать якобы наказал их ремнем. А через день выяснила, что часть денег дети потратили в магазине, а старший другую часть вообще отдал однокласснице.
Женщина, которая тяжело зарабатывает деньги, пришла в ярость. Она, как уверяет, в аффекте поднесла руки детей к конфорке, чтобы они запомнили, что красть плохо, и не стали дрянными людьми. После этого иностранка раскаялась и отвела детей в травмпункт.
Сейчас оба мальчика находятся в больнице. Родительнице грозит уголовное дело.