Зарабатывать деньги тяжело. «Фонтанка» узнала, почему иностранка наказала детей огнем в Петербурге

Гражданку Таджикистана доставили в полицию после того, как заведующая детсадом заметила у одного из воспитанников ожоги на руке. Мать объяснила «воспитательный» прием и раскаялась.



Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, 30-летняя иностранка, которая в 2019 году приехала с детьми в Петербург, обнаружила кражу денег из сумки. По предварительной информации, дети, мальчики 6 и 8 лет, не отрицали, что залезли в кошелек. Но уверяли, что потеряли похищенное. Мать якобы наказал их ремнем. А через день выяснила, что часть денег дети потратили в магазине, а старший другую часть вообще отдал однокласснице.

