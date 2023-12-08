Цискаридзе, «Шаляпина» и «Раневскую» наградили ТЭФИ

Вечером 7 декабря в Малом театре в Москве прошло вручение премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание, сериалы». Оценивались работы, вышедшие за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2023-го.



Ведущими церемонии были Мария Ситтель и Николай Цискаридзе, Игорь Верник и Анна Ардова, Аглая Шиловская и Вадим Такменев.



Собравшихся со сцены поприветствовал президент «Академии Росссийского телевидения», спецпредставитель президента России международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который сказал, что «в России делают одно из лучших, а может, и лучшее телевидение в мире; делают высокие профессионалы, люди, которые знают, что они делают, знают, что они хотят делать, люди, которые прекрасно понимают, как устроена жизнь, и стараются в этой жизни найти для себя ту правильную интонацию в освещении, которую совсем непросто сделать».

