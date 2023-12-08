Цискаридзе, «Шаляпина» и «Раневскую» наградили ТЭФИ

Вечером 7 декабря в Малом театре в Москве прошло вручение премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание, сериалы». Оценивались работы, вышедшие за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2023-го.
Ведущими церемонии были Мария Ситтель и Николай Цискаридзе, Игорь Верник и Анна Ардова, Аглая Шиловская и Вадим Такменев.
Собравшихся со сцены поприветствовал президент «Академии Росссийского телевидения», спецпредставитель президента России международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который сказал, что «в России делают одно из лучших, а может, и лучшее телевидение в мире; делают высокие профессионалы, люди, которые знают, что они делают, знают, что они хотят делать, люди, которые прекрасно понимают, как устроена жизнь, и стараются в этой жизни найти для себя ту правильную интонацию в освещении, которую совсем непросто сделать».
Лучшим дневным развлекательным ток-шоу назвали передачу «Мой герой» Виктора Сухорукова. Развлекательным ток-шоу выходного дня — «Секрет на миллион». Развлекательным звездным шоу прайм-тайм — Comedy club. Юмористической программой — «Уральские пельмени». А лучшей программой о путешествиях — «Неизвестные маршруты России». В номинации «просветительская программа» победило «Чудо техники с Сергеем Малоземовым». Из программ для детей выбрали «Умниц и умников».
Ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе стал не только ведущим церемонии ТЭФИ, но и ее триумфатором — его наградили как лучшего ведущего развлекательного ток-шоу — за передачу «Сегодня вечером». А как ведущую развлекательного шоу прайм-тайма отметили Яну Чурикову («Голос»).
Лучшим телефильмом или мини-сериалом до 4 серий назвали «Топор. 1945. Кенигсберг» (сыгравший там Андрей Смоляков также получил приз как актер исторического сериала»). За сценарий наградили Александру Ремизову и Андрея Золотарева («Триггер-2», его же назвали лучшим драматическим сериалом, также награжден сыгравший там Максим Матвеев). Лучшим режиссером сериала стала Вера Сторожева, снявшая «Шифр. Новые серии». Сыгравший в этом проекте Сергей Пускепалис также отмечен как актер детективного сериала. И это не единственная посмертная награда — также жюри отметило Евгению Брик как актрису драматического сериала («Никто не узнает»).
Лучшей работой продюсеров сочли сериал «Шаляпин» Екатерины Жуковой, Антона Златопольского, Марии Ушаковой. Как исторический сериал наградили «Раневскую». Победитель в номинации детективный сериал — «Мосгаз. Дело №8: западня». Как актриса детективного сериала отмечена Виктория Исакова («Заключение»). Лучшим комедийным сериалов выбрали «Ивановы-Ивановы». Актером комедийного сериала — Юрия Стоянова («Гости из прошлого»). Актрисой — Елену Подкаминскую («Жена олигарха»).
Победителем в номинации «легендарные телевизионные программы» стало шоу «Что? Где? Когда?».
Организатор премии ТЭФИ — фонд «Академия Российского телевидения». Победителей определяет жюри из членов Академии путем закрытого голосования. Призы — бронзовые статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.