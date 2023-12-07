У «Старой Деревни» женщина погибла, попав под электричку

Электричка насмерть сбила женщину вечером 7 декабря на переезде у станции метро «Старая Деревня» в Приморском районе. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель. В следственном управлении на транспорте СК России редакции подтвердили гибель женщины.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Пока известно, что женщина 1986 года рождения перебегала переезд перед электричкой. «Полученные травмы оказались смертельными», — добавили в ведомстве.
читательница «Фонтанки» Кристина
Обстоятельства и личность потерпевшей в настоящее время устанавливаются, на место происшествия выехал следователь.
Также о происшествии сообщали и в соцсетях. В частности, в паблике «ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП» «ВКонтакте» уточняли, что прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую.