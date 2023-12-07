ФСБ раскрыла теракт на БАМе: новости СВО за 7 декабря

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 декабря.



ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе Силовики задержали мужчину, подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

— Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины и направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры, — говорится в сообщении. — В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия.



Задержанный дал признательные показания. По его словам, он забрал из тайника восемь мин, привез их на машине в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов. Взрывчатка сработала, когда железнодорожные составы проходили в Северомуйском тоннеле БАМа и его обводному пути. В результате загорелись цистерны с ГСМ, движение по магистрали было временно заблокировано.

США передали Украине технологию производства гибридных систем ПВО Белый дом сообщил, что Пентагон направил Украине технические данные для начала местного производства гибридных систем ПВО FrankenSAM. Система позволяет совмещать современные ракеты класса «земля-воздух» с советскими пусковыми установками и радарами, которые есть у ВСУ.



— Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны, — говорится в пресс-релизе Белого дома.



Зеленский ввел санкции против бывшего полпреда Чечни Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкционный указ, в который попали 185 человек. Среди них — командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и бывший полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев.

Цицулаев был фигурантом нескольких уголовных дел: о мошенничестве в особо крупном размере, о похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Украина объявила бывшего полпреда Чечни в розыск, а его защита сообщала, что Цицулаев собирается участвовать в СВО.



Жителя Калининградской области задержали подозреваемого в вербовке для поджогов Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в вербовке к диверсиям в 15 регионах России. Как сообщает центр общественных связей ФСБ, задержанный обвиняется в содействие в диверсионной деятельности и госизмене. По версии следствия, подозреваемый переписывался в мессенджерах с украинскими спецслужбами, после чего за вознаграждение искал людей для «поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры». Кроме того, силовики сообщают, что подозреваемый передавал украинским спецслужбам сведения о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области.

США направят на Украину «антикоррупционного» советника США направят в Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины своего советника. Как говорится в сообщении Белого дома, он поможет местным властям бороться с коррупцией, привлечь иностранные инвестиции в критически важные отрасли и ускорить переход «к совместимой военной силе».



Также Вашингтон решил создать специальную межведомственную группу, которая окажет поддержку Украине и другим партнерам, «которым необходимы рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины».