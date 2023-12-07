Замерзавшим из-за обрыва проводов жителям Горелово вернули электричество

Жителей петербургского микрорайона Горелово избавили от вынужденной необходимости проводить вторую ночь в домах без света и с остывающими батареями.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Россети Ленэнерго» 7 декабря, электроснабжение восстановлено, все запитаны с 15:50.



По словам читателя, после обрыва проводов на пересечении улиц Коммунаров и Авиационной накануне вечером без электричества остались порядка 20 домов. Вместе со светом стало исчезать тепло, поскольку на пересечении улиц Коммунаров и Авиационной.



В ПАО «Россети Ленэнерго» признали проблему на своих сетях. В компании объяснили, что сторонняя техника повредила линию 0,4 кВ в Горелово.

