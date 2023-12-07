    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.78eur100.14

    «Не меньше вас удивился». Потанин назвал два фактора, которые помогли экономике России преодолеть трудности 2022 года

    619
    6 комментариев

    Владелец «Норникеля» Владимир Потанин считает, что своевременные компетентные решения государственных учреждений и гибкость российской экономики помогли стране справиться с трудностями 2022 года. Об этом богатейший российский предприниматель рассказал в четверг, 7 декабря, на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    В ходе мероприятия обратили внимание, что 2022 году, как полагали многие эксперты, из-за санкций российский ВВП упадет на 5–15%, но по факту произошло падение «на цифру чуть более 2%». «Исходя из вашего невероятного жизненного опыта, какие факторы содействовали тому, что эти мрачные прогнозы не осуществились?» — спросила у Потанина представительница Азербайджана.

    Бизнесмен ответил, что «на фоне своего жизненного опыта не меньше вас удивился, что все так хорошо прошло».

    Потанин выделил два фактора, которые помогли стране справиться с трудностями: компетентная и своевременная реакция государственных учреждений, в том числе ЦБ и правительства, а также гибкость российской экономики.

    «Мне довелось какое-то время назад работать в правительстве. <…> Просто выгляжу так молодо, а вообще я 25 лет уже в правительстве работал. Тогда и ресурсов было меньше в распоряжении правительства, квалификация госчиновников была ниже. Про политическую волю вообще промолчим», — ответил он.

    Также Потанин отметил, что экономика России оказалась готова к быстро адаптации к сложным условия, а произошедшее показало гибкость российской экономики.

    «Именно предприниматели смогли обеспечить такую быструю адаптацию к этим сложным условиям и нашли способ продолжать действовать: продолжать производить товары и услуги для нашей страны, нашего народа», — поделился владелец «Норникеля».

    Ранее Владимир Потанин рассказал о налоговой политике не в идеальном мире. Она, по его мнению, может стать стимулом для экономического роста.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭкономикаВладимир Потанин
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close