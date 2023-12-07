«Не меньше вас удивился». Потанин назвал два фактора, которые помогли экономике России преодолеть трудности 2022 года

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин считает, что своевременные компетентные решения государственных учреждений и гибкость российской экономики помогли стране справиться с трудностями 2022 года. Об этом богатейший российский предприниматель рассказал в четверг, 7 декабря, на форуме ВТБ «Россия зовет!»

В ходе мероприятия обратили внимание, что 2022 году, как полагали многие эксперты, из-за санкций российский ВВП упадет на 5–15%, но по факту произошло падение «на цифру чуть более 2%». «Исходя из вашего невероятного жизненного опыта, какие факторы содействовали тому, что эти мрачные прогнозы не осуществились?» — спросила у Потанина представительница Азербайджана.



Бизнесмен ответил, что «на фоне своего жизненного опыта не меньше вас удивился, что все так хорошо прошло».

Потанин выделил два фактора, которые помогли стране справиться с трудностями: компетентная и своевременная реакция государственных учреждений, в том числе ЦБ и правительства, а также гибкость российской экономики.

«Мне довелось какое-то время назад работать в правительстве. <…> Просто выгляжу так молодо, а вообще я 25 лет уже в правительстве работал. Тогда и ресурсов было меньше в распоряжении правительства, квалификация госчиновников была ниже. Про политическую волю вообще промолчим», — ответил он.



Также Потанин отметил, что экономика России оказалась готова к быстро адаптации к сложным условия, а произошедшее показало гибкость российской экономики.