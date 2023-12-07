Глава «Норникеля» Потанин рассказал о налоговой политике в неидеальном мире

Владимир Потанин, председатель правления «Норникеля», в ходе форума «Россия зовет!» рассказал о концепции использования бюджетной и налоговой политики для стимулирования структурных изменений в экономике. По его мнению, в неидеальном мире, когда экономика сталкивается с новыми вызовами, налоговая политика может быть существенным стимулом для экономического роста.
«В идеальном мире, конечно, хорошо было бы за счёт невысокой налоговой базы и увеличивающихся инвестиций расширять налоговую базу», — заявил Владимир Потанин (цитата по трансляции «Комсомольской правды»). Однако в текущих условиях, когда экономика сталкивается с санкциями и другими вызовами, необходимо действовать по простым правилам: «облагать налогом на прибыль, а не оборотными налогами», стимулировать инвестиции и не облагать налогом на прибыль то, что фактически для бизнеса прибылью не является.
Также Владимир Потанин обратил внимание на важность качества планирования. Он сравнил бизнесменов, которые лишены возможности планировать, с военными, которым не отдали приказ. Они деградируют. «Для того, чтобы этого не происходило, нужен определённый период стабильности на 5–7 лет», — отметил глава «Норникеля».