Глава «Норникеля» Потанин рассказал о налоговой политике в неидеальном мире

Владимир Потанин, председатель правления «Норникеля», в ходе форума «Россия зовет!» рассказал о концепции использования бюджетной и налоговой политики для стимулирования структурных изменений в экономике. По его мнению, в неидеальном мире, когда экономика сталкивается с новыми вызовами, налоговая политика может быть существенным стимулом для экономического роста.



«В идеальном мире, конечно, хорошо было бы за счёт невысокой налоговой базы и увеличивающихся инвестиций расширять налоговую базу», — заявил Владимир Потанин (цитата по трансляции «Комсомольской правды»). Однако в текущих условиях, когда экономика сталкивается с санкциями и другими вызовами, необходимо действовать по простым правилам: «облагать налогом на прибыль, а не оборотными налогами», стимулировать инвестиции и не облагать налогом на прибыль то, что фактически для бизнеса прибылью не является.