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    Свыше 18 тысяч человек потерялись в Петербурге за 12 лет

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    В свой день рождения волонтеры «ЛизаАлерт» раскрыли число людей, жизни которых были спасены за 12 лет существования организации. Об этом они сообщили на своем официальном сайте 7 декабря.

    Так, за годы работы в Петербурге помощь потребовалась 18 262 горожанам. 13 689 заявок были отработаны благополучно, людей нашли живыми. Погибшими нашли 1 579 человек.

    Кроме того, за 12 лет при участии поисковиков «ЛизыАлерт» по всей России были найдены живыми 42 214 детей.

    В «ЛизаАлерт» также рассказали, что в команде организации трудятся не только поисковики, но также операторы горячей линии, радисты, пилоты, картографы и инструкторы, помогающие освоиться в отряде новеньким.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в Петербурге искали пропавшую двухлетнюю девочку. Полиция и волонтёры перетряхнули Красногвардейский район в поисках забытого отчимом ребенка.

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    ЛизаАлерт
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    Комментарии 11

    Гость07 Дек 2023 в 18:37
    Рептилоиды ?
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