Свыше 18 тысяч человек потерялись в Петербурге за 12 лет

В свой день рождения волонтеры «ЛизаАлерт» раскрыли число людей, жизни которых были спасены за 12 лет существования организации. Об этом они сообщили на своем официальном сайте 7 декабря.



Так, за годы работы в Петербурге помощь потребовалась 18 262 горожанам. 13 689 заявок были отработаны благополучно, людей нашли живыми. Погибшими нашли 1 579 человек.

Кроме того, за 12 лет при участии поисковиков «ЛизыАлерт» по всей России были найдены живыми 42 214 детей.

В «ЛизаАлерт» также рассказали, что в команде организации трудятся не только поисковики, но также операторы горячей линии, радисты, пилоты, картографы и инструкторы, помогающие освоиться в отряде новеньким.