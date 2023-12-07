Глава Роспотребнадзора: в России не допустили распространения микоплазменной пневмонии

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, однако в дальнейшем ее распространения удалось избежать. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости 7 декабря.



По ее словам, первый случай болезни был зафиксирован на территории страны еще в конце сентября, к середине ноября она сошла на нет.

«Мы не даём распространиться инфекции», — заявила Попова.

Утром о единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Однако после ведомство эту информацию опровергло, сообщило РИА Новости.