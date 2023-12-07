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    Глава Роспотребнадзора: в России не допустили распространения микоплазменной пневмонии

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    8 комментариев

    В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, однако в дальнейшем ее распространения удалось избежать. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости 7 декабря.

    По ее словам, первый случай болезни был зафиксирован на территории страны еще в конце сентября, к середине ноября она сошла на нет.

    «Мы не даём распространиться инфекции», — заявила Попова.

    Утром о единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Дагестану. Однако после ведомство эту информацию опровергло, сообщило РИА Новости.

    «Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает», — сказала собеседница агентства.

    Пару дней назад, 5 декабря, «Фонтанка» сообщала, что в России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции. В Роспотребнадзоре заверили, что все случаи заболевания активно расследуются и проводится комплексная лабораторная диагностика.

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    Комментарии 8

    Гость07 Дек 2023 в 19:11
    ......брехня....
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