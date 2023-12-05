Роспотребнадзор: в России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции

В России регистрируют единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Тяжелых форм пока не отмечается, сообщили 5 декабря РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Китай, Германия, Франция, Италия заявили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями на фоне микоплазменной инфекции. Она поражает преимущественно детей.
В Роспотребнадзоре отметили, что все групповые случаи заболевания в России активно расследуются и проводится комплексная лабораторная диагностика.
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский добавил, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, поскольку возбудитель известен давно и есть тест-системы и эффективные препараты.