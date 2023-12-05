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    Роспотребнадзор: в России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции

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    3 комментария

    В России регистрируют единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Тяжелых форм пока не отмечается, сообщили 5 декабря РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Ранее Китай, Германия, Франция, Италия заявили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями на фоне микоплазменной инфекции. Она поражает преимущественно детей.

    В Роспотребнадзоре отметили, что все групповые случаи заболевания в России активно расследуются и проводится комплексная лабораторная диагностика.

    Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский добавил, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, поскольку возбудитель известен давно и есть тест-системы и эффективные препараты.

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    Комментарии 3

    Гость05 Дек 2023 в 20:06
    И это лечится
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