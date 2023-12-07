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    Охотничий билет — только после экзаменов. Госдума приняла поправки в закон об охоте

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    9 комментариев

    Госдума 7 декабря приняла в третьем чтении законопроект об обязательном экзамене для охотников. Чтобы получить охотничий билет, придется пройти проверку на знание требований безопасности, правил охоты и биологии диких животных.

    Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, физическое лицо, которое получает охотничий билет впервые или повторно после того, как он был аннулирован, обязан будет пройти проверку знаний, входящих в охотничий минимум. Охотминимум включает в себя знания требований безопасности при охоте, ограничений и правил охоты, основ биологии диких животных, а также практические навыки безопасного обращения с орудиями, не относящимися к охотничьему оружию, ориентирования на местности и обращения с добытыми ресурсами.

    Получить необходимые знания кандидат в охотники сможет несколькими путями: у саморегулируемой организации охотпользователей, у юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые заключили охотхозяйственное соглашение, или у охотников, которые владеют охотничьими билетами уже более 5 лет. Чтобы пройти проверку знаний, нужно будет предоставить заявление и документ, подтверждающий получение навыков из охотминимума, выданный теми, у кого они были получены. Если кандидат обучался непосредственно у охотников, то подтверждение должны выдать двое.

    Если у физлица, впервые получающего охотничий билет, есть высшее или среднее профессиональное образование в области охотоведения, для прохождения проверки ему будет достаточно предоставить копию документа, подтверждающего наличие этого образования.

    Проводить проверку будут органы исполнительной власти субъекта РФ. Перечень вопросов для экзамена и ответы на них должен будет утверждать руководитель уполномоченного органа, а затем их будут размещать на сайте ведомства.

    Также, согласно законопроекту, охотничий билет можно будет получить как в бумажном, так и в электронном виде.

    Законопроект был внесен в Госдуму еще в октябре 2021 года, а первое чтение прошел через год — в ноябре 2022-го. В пояснительной записке авторы инициативы отмечали, что с 2014-го по 2019 год ежегодно выявляли более 50 тысяч нарушений в области охоты и сохранения ресурсов, а минимальное количество несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год. В августа этого года в Ханты-Мансийском автономном округе охотник стрелял по гусям, а попал в голову подростку. А в ноябре в Алтайском крае охотник сел в машину с неразряженным ружьем, и оно выстрелило в 14-летнего мальчика. Подросток умер в больнице.

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    ГосдумаОхотничий билет
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    Комментарии 9

    Гость07 Дек 2023 в 19:06
    ....залюбили уже....
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