Охотничий билет — только после экзаменов. Госдума приняла поправки в закон об охоте

Госдума 7 декабря приняла в третьем чтении законопроект об обязательном экзамене для охотников. Чтобы получить охотничий билет, придется пройти проверку на знание требований безопасности, правил охоты и биологии диких животных.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, физическое лицо, которое получает охотничий билет впервые или повторно после того, как он был аннулирован, обязан будет пройти проверку знаний, входящих в охотничий минимум. Охотминимум включает в себя знания требований безопасности при охоте, ограничений и правил охоты, основ биологии диких животных, а также практические навыки безопасного обращения с орудиями, не относящимися к охотничьему оружию, ориентирования на местности и обращения с добытыми ресурсами.

Получить необходимые знания кандидат в охотники сможет несколькими путями: у саморегулируемой организации охотпользователей, у юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые заключили охотхозяйственное соглашение, или у охотников, которые владеют охотничьими билетами уже более 5 лет. Чтобы пройти проверку знаний, нужно будет предоставить заявление и документ, подтверждающий получение навыков из охотминимума, выданный теми, у кого они были получены. Если кандидат обучался непосредственно у охотников, то подтверждение должны выдать двое.

Если у физлица, впервые получающего охотничий билет, есть высшее или среднее профессиональное образование в области охотоведения, для прохождения проверки ему будет достаточно предоставить копию документа, подтверждающего наличие этого образования.

Проводить проверку будут органы исполнительной власти субъекта РФ. Перечень вопросов для экзамена и ответы на них должен будет утверждать руководитель уполномоченного органа, а затем их будут размещать на сайте ведомства. Также, согласно законопроекту, охотничий билет можно будет получить как в бумажном, так и в электронном виде.