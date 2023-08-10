Охотник в Югре стрелял в гуся, но попал подростку в голову

В Ханты-Мансийском автономном округе охотник отправился за гусями, но ранен оказался 15-летний подросток. По предварительным данным, мужчина по ошибке выстрелил в него из ружья.



Неудачная охота произошла два дня назад на реке Северной Сосьве, сообщает 10 августа пресс-служба региональной прокуратуры. Местный житель находился недалеко от деревни Кимкьясуй, увидел плавающих у берега гусей и выстрелил. По данным Следственного комитета, мужчина стрелял с лодки и попал юноше в голову.

Уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, мальчик попал в больницу.