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    Охотник в Югре стрелял в гуся, но попал подростку в голову

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    В Ханты-Мансийском автономном округе охотник отправился за гусями, но ранен оказался 15-летний подросток. По предварительным данным, мужчина по ошибке выстрелил в него из ружья.

    Неудачная охота произошла два дня назад на реке Северной Сосьве, сообщает 10 августа пресс-служба региональной прокуратуры. Местный житель находился недалеко от деревни Кимкьясуй, увидел плавающих у берега гусей и выстрелил. По данным Следственного комитета, мужчина стрелял с лодки и попал юноше в голову.

    Уже возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, мальчик попал в больницу.

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