Путин предложил страховать вклады россиян на ИИС до 1,4 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) граждан. Об этом он заявил 7 декабря в ходе выступления на форуме «Россия зовет!» в Москве.
«Считаю, что механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки страхового покрытия может составлять 1 млн 400 тысяч рублей на человека», — заявил Владимир Путин, уточнив, что речь идет о страховании со стороны государства.
Он напомнил, что на сегодняшний день российский фондовый рынок растет за счет средств россиян. Брокерскими услугами, как подчеркнул президент, пользуются 27 млн человек. Это на четверть больше, чем в 2022 году.
Согласно действующему законодательству, Агентство по страхованию вкладов не страхует ценные бумаги и деньги, которые граждане хранят на ИИС или брокерском счете. Считается, что государство не может гарантировать, что гражданин не потеряет вложенные средства из-за резкого падения ценных бумаг — финансовые рынки считаются высокорискованными.