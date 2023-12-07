ВТБ: Трансграничные переводы в 2024 году вырастут до 200 млрд рублей, в лидерах из-за рекордного товарооборота — Китай

Объем розничных трансграничных переводов клиентов в валютах дружественных стран по итогам года составит более 40 млрд рублей, что в 4 раза превысит результат за 2022 год, прогнозируют в ВТБ. В следующем году ожидается рост почти в пять раз относительно 2022 года и втрое — досанкционных показателей. Среди лидеров по объемам переводов — Китай, с которым растет товарооборот. При этом китайская валюта — юань — вытесняет евро из портфеля сбережений розничных вкладчиков. Как сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков в ходе 14-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», по итогам 11 месяцев 2023 года розничные клиенты уже совершили 275 тыс. трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в пять раз превышает показатели прошлого года по ним. Общая сумма составила 36 млрд рублей, а до конца года она превысит 330 млрд рублей.

Чаще всего транзакции совершаются по номеру телефона — в ноябре их доля достигла 72%, на втором месте — переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран (18%), на переводы по реквизитам пришлось всего 9% от общего количества операций. Лидером по числу операций в этом году стал Таджикистан, который сместил Беларусь и Казахстан на второе и третье места соответственно. В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан. По объему переводов наиболее востребованы у клиентов банка операции в Беларусь, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению.



«Динамично растет объем операций с Китаем на фоне рекордного товарооборота между нашими странами. Под влиянием этих факторов к концу года количество переводов кратно вырастет, а их объем может впервые приблизиться к уровню досанкционного прошлого года и утроить этот показатель уже в 2024 году», — отметил Георгий Горшков.



Китайская валюта становится популярной и с точки зрения сбережений — за 11 месяцев портфель клиентов ВТБ в юанях вырос более чем в 2 раза, до 12,7 млрд юаней. Сейчас на вклады в юанях приходится 24%, что впервые превысило долю евровых сбережений (17%). Если брать в целом портфель вкладов, то преобладают все-таки высокодоходные рублевые депозиты — на них приходится более 90%. В портфеле валютных сбережений по-прежнему лидирует доллар, а юань, обогнав евро, к концу года займет более 25%.