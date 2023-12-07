Двух бывших офицеров приговорили к четырем годам колонии по делу о надувных танках, но тут же отпустили

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор двум бывшим офицерам Минобороны. Экс-советнику главного управления вооружений ведомства Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву дали по 4 года и 1 месяцу колонии общего режима, но отбывать наказание они не будут. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции 7 декабря.



Здравило и Ликучев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако, как заявили в суде, с учетом времени нахождения под стражей и домашнего ареста, Здравило и Ликучев освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Помимо колонии, бывшим офицерам назначили штраф в 900 тысяч рублей.