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    Двух бывших офицеров приговорили к четырем годам колонии по делу о надувных танках, но тут же отпустили

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    Мещанский районный суд Москвы вынес приговор двум бывшим офицерам Минобороны. Экс-советнику главного управления вооружений ведомства Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву дали по 4 года и 1 месяцу колонии общего режима, но отбывать наказание они не будут. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции 7 декабря.

    Здравило и Ликучев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако, как заявили в суде, с учетом времени нахождения под стражей и домашнего ареста, Здравило и Ликучев освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Помимо колонии, бывшим офицерам назначили штраф в 900 тысяч рублей.

    При этом, как отмечал «Коммерсантъ», ранее Здравило и Ликучеву инкриминировалась другая статья — о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ, от 8 до 15 лет лишения свободы). Об этом стало известно на прениях несколько дней назад.

    Обвиняемых по делу о так называемых «надувных танках» задержали осенью 2020 года при получении конверта с 7,4 млн рублей от гендиректора ЗАО «НПП «Русбал» Александра Таланова. Его компания выпускает 3D-макеты танков, самолетов, ракетных комплексов и прочей техники в ее натуральную величину. По версии главного военного следственного управления СКР, деньги Таланов платил не за конкретные контракты, а за общее покровительство, чтобы вскоре стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска.

    При этом Здравило и Ликучев настаивали, что стали жертвой провокации. Они заявили, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку, и не принимали решений в военном ведомстве.

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    Надувные танки
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    Комментарии 6

    Гость07 Дек 2023 в 15:41
    Мощная диаспора! 🤭
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