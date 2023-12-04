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    «Ъ»: двум бывшим офицерам Минобороны грозит пять с половиной лет колонии по делу о надувных танках

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    Представители прокуратуры запросили пять с половиной лет лишения свободы для двух бывших офицеров Минобороны и изменили инкриминируемую статью. Об этом сообщает «Коммерсант» 4 декабря.

    Прения сторон прошли в Мещанском районном суде Москвы. В ходе заседания гособвинитель предложил признать экс-советника главного управления вооружений военного ведомства Юрия Здравило и экс-советника департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как отмечает «Коммерсант», ранее бывшим офицерам инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет лишения свободы).

    Обвиняемых по делу о так называемых «надувных танках» задержали осенью 2020 года при получении конверта с 7,4 млн рублей от гендиректора ЗАО «НПП «Русбал» Александра Таланова. Его компания выпускает 3D-макеты танков, самолетов, ракетных комплексов и прочей техники в ее натуральную величину. Производитель утверждает, что отличить копии от боевых машин с воздуха или на большом расстоянии практически невозможно. По версии главного военного следственного управления СКР, деньги Таланов платил не за конкретные контракты, а за общее покровительство, чтобы вскоре стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска.

    При этом Здравило и Ликучев настаивают, что стали жертвой провокации. Они заявили, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку. Их защитники также отмечали, что никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в военном ведомстве Здравило и Ликучев не выполняли и не могли решить вопрос «Русбала».

    По данным «Коммерсанта», в ходе прений подсудимые и защитники утверждали, что доказательств причастности офицеров не было представлено ни в ходе предварительного следствия, ни на судебном процессе, и настаивали на оправдательном приговоре.

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