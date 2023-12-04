«Ъ»: двум бывшим офицерам Минобороны грозит пять с половиной лет колонии по делу о надувных танках

Представители прокуратуры запросили пять с половиной лет лишения свободы для двух бывших офицеров Минобороны и изменили инкриминируемую статью. Об этом сообщает «Коммерсант» 4 декабря.



Прения сторон прошли в Мещанском районном суде Москвы. В ходе заседания гособвинитель предложил признать экс-советника главного управления вооружений военного ведомства Юрия Здравило и экс-советника департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как отмечает «Коммерсант», ранее бывшим офицерам инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет лишения свободы).