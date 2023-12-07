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    Госдума приняла поправки, позволяющие призывникам служить в органах ФСБ

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    Государственная дума приняла ко второму чтению законопроект, дополняющий закон «О Федеральной службе безопасности» поправкой, что в рядах ФСБ смогут служить призывники.

    Сейчас граждане России могут проходить военную службу по призыву только в Вооруженных силах РФ, органах госохраны и других войсках. Поправка дополняет список ведомств, в которых призывники могут служить. Одновременно с этим вводится ряд ограничений на прохождение призывной службы в ФСБ, среди которых:

    • наличие гражданства (подданства) другой страны, вид на жительство или другой документ, подтверждающий постоянное проживание в другом государстве;
    • наличие судимости (в том числе снятая или погашенная), или если уголовное преследование в отношении гражданина было прекращено по истечении срока, примирению сторон, амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
    • призывник употреблял наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
    • наличие статуса иностранного агента.

    Также законопроект предполагает, что Росгвардия получит право создавать собственные добровольческие формирования, способные выполнять отдельные задачи по обороне в период мобилизации и военного положения.

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