Госдума приняла поправки, позволяющие призывникам служить в органах ФСБ

Государственная дума приняла ко второму чтению законопроект, дополняющий закон «О Федеральной службе безопасности» поправкой, что в рядах ФСБ смогут служить призывники.
Сейчас граждане России могут проходить военную службу по призыву только в Вооруженных силах РФ, органах госохраны и других войсках. Поправка дополняет список ведомств, в которых призывники могут служить. Одновременно с этим вводится ряд ограничений на прохождение призывной службы в ФСБ, среди которых:
- наличие гражданства (подданства) другой страны, вид на жительство или другой документ, подтверждающий постоянное проживание в другом государстве;
- наличие судимости (в том числе снятая или погашенная), или если уголовное преследование в отношении гражданина было прекращено по истечении срока, примирению сторон, амнистии или в связи с деятельным раскаянием;
- призывник употреблял наркотики или психотропные вещества без назначения врача;
- наличие статуса иностранного агента.
Также законопроект предполагает, что Росгвардия получит право создавать собственные добровольческие формирования, способные выполнять отдельные задачи по обороне в период мобилизации и военного положения.