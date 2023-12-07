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    Сначала подумали на сестру-близнеца. Хинштейн показал вещи девочки, которая устроила стрельбу в брянской школе

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    Устроившая смертельную стрельбу в брянской школе девочка-подросток принесла с собой в учреждение не только охотничье ружье. Фото личных вещей ученицы опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 7 декабря.

    На кадрах видны рюкзак девочки, коробка патронов, спички, бутылка с неопределенной жидкостью. Среди вещей также оказалась тетрадь с записями, в которой девочка писала, что ей «надо обязательно встретиться с другом», написал Александр Хинштейн.

    «Найденные на месте сегодняшней трагедии в Брянске вещи стрелявшей школьницы (первоначально ошибочно указывалось, что стреляла ее сестра-близнец)», — добавил он.

    Мотивы девушки и обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

    Напомним, трагедия в брянской школе произошла сегодня утром, 7 декабря. Девочка пронесла в учреждение отцовское ружье и открыла огонь. В результате произошедшего убита одна одноклассница, ранены еще 5 человек. Сама девочка, устроившая стрельбу, покончила с собой.

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    Александр ХинштейнСтрельба в школеБрянск
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