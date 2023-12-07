Сначала подумали на сестру-близнеца. Хинштейн показал вещи девочки, которая устроила стрельбу в брянской школе

Устроившая смертельную стрельбу в брянской школе девочка-подросток принесла с собой в учреждение не только охотничье ружье. Фото личных вещей ученицы опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале 7 декабря.



На кадрах видны рюкзак девочки, коробка патронов, спички, бутылка с неопределенной жидкостью. Среди вещей также оказалась тетрадь с записями, в которой девочка писала, что ей «надо обязательно встретиться с другом», написал Александр Хинштейн.