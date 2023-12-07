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    В Лисьем Носу полыхал двухэтажный дом. Есть погибший

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    Без малого двадцать пожарных боролись с огнём, разгоревшимся в частном секторе Приморского района Петербурга днём 7 декабря. Без жертв не обошлось.

    читатель «Фонтанки»

    Дым над домами в районе Большого проспекта в Лисьем Носу «Фонтанке» показал читатель. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела мансарда в двухэтажном доме. Сигнал о возгорании поступил с Корженевской улицы, 4/1, в начале двенадцатого часа дня.

    Мансарда полыхала по всей площади. Силами 19 огнеборцев пожар ликвидировали в 12:55.

    «В результате пожара погиб один человек», — уточнили в ведомстве.

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    Лисий носПожарМЧС
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