В Лисьем Носу полыхал двухэтажный дом. Есть погибший

Без малого двадцать пожарных боролись с огнём, разгоревшимся в частном секторе Приморского района Петербурга днём 7 декабря. Без жертв не обошлось.
читатель «Фонтанки»
Дым над домами в районе Большого проспекта в Лисьем Носу «Фонтанке» показал читатель. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела мансарда в двухэтажном доме. Сигнал о возгорании поступил с Корженевской улицы, 4/1, в начале двенадцатого часа дня.
Мансарда полыхала по всей площади. Силами 19 огнеборцев пожар ликвидировали в 12:55.
«В результате пожара погиб один человек», — уточнили в ведомстве.