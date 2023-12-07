В ФСБ рассказали о задержании организатора диверсий в 15 регионах России

Задержан житель Калининградской области по подозрению в государственной измене. Мужчина подыскивал исполнителей диверсий на территории России. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужбы, с февраля по март нынешнего года мужчина 2002 года рождения завлек в преступную деятельность лиц из 15 регионов России. Его подозревают в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (часть 4 статьи 281.1 УК РФ).



Подозреваемый, как говорится в сообщении ФСБ, получал через мессенджер указания от сотрудника украинских спецслужб, затем за денежное вознаграждение находил поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры.

