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    В ФСБ рассказали о задержании организатора диверсий в 15 регионах России

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    Задержан житель Калининградской области по подозрению в государственной измене. Мужчина подыскивал исполнителей диверсий на территории России. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила пресс-служба ФСБ.

    По данным спецслужбы, с февраля по март нынешнего года мужчина 2002 года рождения завлек в преступную деятельность лиц из 15 регионов России. Его подозревают в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (часть 4 статьи 281.1 УК РФ).

    Подозреваемый, как говорится в сообщении ФСБ, получал через мессенджер указания от сотрудника украинских спецслужб, затем за денежное вознаграждение находил поджигателей объектов связи и транспортной инфраструктуры.

    «Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом <…> предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей», — рассказали в спецслужбе.

    В августе сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. Спецслужба считает, что он отправлял украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов.

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    Калининградская областьГосизменаФСБ
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