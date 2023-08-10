    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    766мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    ФСБ задержала жителя Самарской области. Его подозревают в передаче Украине сведений о воинских эшелонах

    1230
    14 комментариев

    По подозрению в госизмене ФСБ задержала жителя Самарской области. Спецслужба считает, что он отправлял украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

    Спецслужба считает, что россиянин списался через мессенджер с представителями украинских спецслужб и по их заданию фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области. Затем местный житель передавал снимки с комментариями о месте фотофиксации и количестве военной техники.

    Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБГосизмена
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close