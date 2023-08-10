ФСБ задержала жителя Самарской области. Его подозревают в передаче Украине сведений о воинских эшелонах

По подозрению в госизмене ФСБ задержала жителя Самарской области. Спецслужба считает, что он отправлял украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Спецслужба считает, что россиянин списался через мессенджер с представителями украинских спецслужб и по их заданию фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области. Затем местный житель передавал снимки с комментариями о месте фотофиксации и количестве военной техники.

