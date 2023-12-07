Дело об убийстве бывшего украинского депутата Кивы передали в управление по расследованию особо важных дел

Расследованием уголовного дела об убийстве бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы займется управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГУ СК. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Следователи рассмотрят дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).
Напомним, тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря на территории парка, прилегающего к коттеджному поселку в Супонево, где он проживал. Как сообщалось, неизвестный выстрелил несколько раз, из-за чего бывший депутат погиб на месте.
Старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий уточнила РИА Новости, что на теле убитого нашли два пулевых ранения.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.
Илья Кива известен как политик с пророссийской позицией, которую он транслировал на российских телеканалах и в СМИ. Последний пост с критикой президента Украины Владимира Зеленского в своем Тelegram-канале погибший опубликовал утром в день убийства. Он лишился депутатского мандата в марте 2022 года, уже в апреле политик подал прошение президенту РФ Владимиру Путину о вступлении в российское гражданство. Суд на Украине заочно приговорил Илью Киву к 14 годам тюрьмы за призывы к насильственной смене власти и государственную измену.
В главном управлении разведки Минобороны Украины уже сообщили, что это была «спецоперация СБУ», отмечает РИА Новости.