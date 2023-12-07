Дело об убийстве бывшего украинского депутата Кивы передали в управление по расследованию особо важных дел

Расследованием уголовного дела об убийстве бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы займется управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГУ СК. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи рассмотрят дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Напомним, тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря на территории парка, прилегающего к коттеджному поселку в Супонево, где он проживал. Как сообщалось, неизвестный выстрелил несколько раз, из-за чего бывший депутат погиб на месте.