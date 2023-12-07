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    В центре Петербурга приезжие из пяти регионов России устроили ножевой бой

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    Массовая драка, по участникам которой можно изучать географию России, произошла в центре Петербурга, недалеко от Московского вокзала. Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, началось все с продающего предложения. Вторая сторона платить не захотела и вооружилась ножами.

    История развернулась рядом с домом 11 по улице Восстания. Накануне после девяти вечера там было шумно и суетно. О драке в полицию сообщила женщина, вскоре на место прибыл первый наряд патрульных и вневедомственной охраны. Они застали окровавленных мужчин из Ростовской и Липецкой областей. Обоих увезли на скорой в Мариинскую, оба после осмотра и обработки ран отказались от госпитализации.

    Спустя час подозреваемых в совершении преступления нашли в одной из квартир дома № 11. Оттуда в отдел уехали семеро: житель КЧР, четверо приехавших из Калмыкии и пара из Ставрополья. Всем от 30 до 40 лет. В полиции на граждан оформили протоколы о мелком хулиганстве и закрыли в камере. На экспертизу среди прочего уехали семь ножей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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