РКН и Генпрокуратура хотят жестко наказывать операторов за пропуск мошеннических звонков

Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят поправках к закону «О связи», позволяющие отзывать лицензии у операторов связи, которые пропускают звонки мошенников. Об этом 7 декабря пишет «Коммерсантъ».



Предполагается расширить перечень оснований для аннулирования лицензии — в зависимости от серьезности и частоты нарушений. Сейчас операторы связи могут лишиться лицензии, например, за нарушения порядка использования частот и схемы пропуска трафика.



Минцифры, ответственное за борьбу с телефонным мошенничеством, пока в работе над документом не участвует, отмечается в публикации.

