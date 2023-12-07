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    РКН и Генпрокуратура хотят жестко наказывать операторов за пропуск мошеннических звонков

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    Генпрокуратура и Роскомнадзор готовят поправках к закону «О связи», позволяющие отзывать лицензии у операторов связи, которые пропускают звонки мошенников. Об этом 7 декабря пишет «Коммерсантъ».

    Предполагается расширить перечень оснований для аннулирования лицензии — в зависимости от серьезности и частоты нарушений. Сейчас операторы связи могут лишиться лицензии, например, за нарушения порядка использования частот и схемы пропуска трафика.

    Минцифры, ответственное за борьбу с телефонным мошенничеством, пока в работе над документом не участвует, отмечается в публикации.

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