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    «Регион неспокойный». Песков объяснил, зачем самолет Путина сопровождали истребители

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря прокомментировал сопровождение самолета Владимира Путина во время официальных визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд российскими истребителями Су-35С, передает агентство РИА Новости.

    «Регион неспокойный, — сказал Дмитрий Песков. — Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне».

    6 декабря Владимир Путин посетил с официальными визитами две страны за один день — ОАЭ и Саудовскую Аравию. Борт первого лица сопровождали российские истребители Су-35С.

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