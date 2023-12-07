Набережную Мойки возле Невского перекроют для мультимедийного шоу

Мультимедийное шоу на Дворцовой и финал конкурса современного медиаискусства «Страна света — 2023» на несколько дней изменят схему движения в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.



С полуночи 8 декабря на нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта запретят парковаться, а с 16:00 этого же дня участок закроют для движения транспорта. Ограничения будут действовать до 23:59 10 декабря.