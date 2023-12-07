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    Набережную Мойки возле Невского перекроют для мультимедийного шоу

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    Мультимедийное шоу на Дворцовой и финал конкурса современного медиаискусства «Страна света — 2023» на несколько дней изменят схему движения в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

    С полуночи 8 декабря на нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта запретят парковаться, а с 16:00 этого же дня участок закроют для движения транспорта. Ограничения будут действовать до 23:59 10 декабря.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Перекрытие связано с проведением финала общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света» и мультимедийного шоу на Дворцовой площади. Они пройдут одновременно 9 и 10 декабря. Молодые медиахудожники представят 10 мэппинг-портретов российских городов. А в рамках мультимедийного шоу фасад Главного штаба, как и в прошлом году, превратится в гигантский экран. В этом году оно посвящено 320-летию Петербурга.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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