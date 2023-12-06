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    В Свердловской области полуторагодовалый ребенок насмерть замерз в сенях деревенского дома

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    Полуторагодовалый ребенок насмерть замерз в Алапаевском районе Свердловской области. Мальчик ночью вышел в сени частного дома и не смог открыть дверь, чтобы вернуться в теплую комнату. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает Следственный комитет региона.

    Фото: СУ СК России по Свердловской области
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    Тело малыша нашли утром 6 декабря в в деревне Катышка. По версии следствия, ранним утром ребенок выбрался из дома в сени, но дверь захлопнулась, поэтому попасть обратно не получилось. Мать мальчика в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла, ребёнок уже погиб от переохлаждения. По данным сервисов погоды, температура воздуха в регионе ночью опускается до минус тридцати градусов.

    Руководитель пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ребенок воспитывался в полной и многодетной семье. Отец трудится вахтовым методом, с детьми находилась мать 1985 года рождения. Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком.

    Как рассказали журналистам E1.RU местные жители, семья с виду нормальная, но, по их словам, взрослые выпивают. Мужа женщины в деревне практически не видят. Старшая девочка совершеннолетняя, еще есть сын немного ее младше и девочка трех лет.

    Сотрудники ПДН территориального отдела полиции оказывают помощь следователям, чтобы установить все причины происшествия.

    Фото: СУ СК России по Свердловской области

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