Полицейский троллинг: в Петербурге военком вручил повестку «вору в законе»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полиция Петербурга творчески подошла к проблемам профилактики. «Фонтанка» достала видео, где только что задержанного авторитета представили подполковнику Минобороны. Военком поставил его уже на более серьезный учет.

— Сегодня вам выдается повестка о явке завтра, 7 декабря 2023 года, к 10 часам в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов для постановки на воинский учет, — диктует подполковник именно этого комиссариата.

«Фонтанка.ру»

Накануне «Фонтанка» сообщила о задержании известной в неформальном мире фигуры — 43-летнего петербуржца Ираклия Булискерии. Ему вменили хулиганство во время вечеринки со стрельбой в отеле «Гамма» и изолировали на двое суток.



Конечно, он более популярен под псевдонимом Ика Гальский (уроженец Грузии), а когда лет десять назад его задерживали в Москве, то Ираклий не скрывал свой статус «вора в законе».



Что касается уголовного дела по хулиганству, то, судя по всему, полицейские не смогли убедить свидетелей дать показания на задержанного. И тогда в ход пошла оперативная смекалка. По данным нашего издания, они попросили военкома лично приехать в Адмиралтейское УМВД и также лично вручить предписание «уважаемому» человеку.

— Подпись, пожалуйста, ваша и расшифровка, — указывает офицер, очевидно намекая, что фамилия Булискерия может переводиться и как «Гальский».