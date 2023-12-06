В Непале задержали подозреваемых в вербовке жителей страны в российскую армию

Полиция Непала задержала 10 человек, которых подозревают в вербовке непальцев в российскую армию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции округа Катманду 6 декабря.



По данным агентства, предполагаемые вербовщики брали с безработных жителей страны около $ 9 тысяч, после чего оформляли им туристические визы и отправляли их в Россию, в основном через ОАЭ.

Как сообщает издание, под стражей находятся 10 подозреваемых. Однако The Himalayan Times сообщает со ссылкой на полицейское управление округа, что задержаны 12 человек.