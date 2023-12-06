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    В Непале задержали подозреваемых в вербовке жителей страны в российскую армию

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    Полиция Непала задержала 10 человек, которых подозревают в вербовке непальцев в российскую армию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции округа Катманду 6 декабря.

    По данным агентства, предполагаемые вербовщики брали с безработных жителей страны около $ 9 тысяч, после чего оформляли им туристические визы и отправляли их в Россию, в основном через ОАЭ.

    Как сообщает издание, под стражей находятся 10 подозреваемых. Однако The Himalayan Times сообщает со ссылкой на полицейское управление округа, что задержаны 12 человек.

    «Мы обсуждаем это дело с государственными юристами и передадим его в суд. Речь идет о контрабанде людей организованной преступностью», — заявил глава местной полиции (цитата по «Коммерсантъ»).

    Накануне правительство Непала попросило Россию вернуть тела шести непальцев, которые, по их информации, погибли в составе армии РФ. МИД Непала заявил, что погибшие участвовали в боевых действиях на Украине. Власти Непала также попросили правительство России «не призывать непальских граждан» в армию РФ. В Кремле и Минобороны РФ эти заявления пока не комментировали.

    Добавим, что законы Непала запрещают гражданам служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми подписано соглашение о военном сотрудничестве.

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