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    Боевые действия

    Непал просит Россию вернуть тела шести человек, которые погибли в составе армии РФ

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    Власти Непала получили информацию о шести гражданах страны, погибших во время службы в составе российской армии. Об этом говорится в официальном заявлении. Как пишет «Коммерсант» 5 декабря со ссылкой на МИД Непала, погибшие участвовали в боевых действиях на Украине.

    В опубликованном заявлении правительство просит российскую сторону как можно скорее отправить тела погибших в Непал и предоставить компенсации семьям. Помимо этого, в Непале заявили, что сейчас они используют дипломатические каналы для освобождения еще одного гражданина страны, служившего в российской армии и в данный момент находящегося «в заключении» на Украине.

    Власти Непала также попросили правительство России «не призывать непальских граждан» в армию РФ. Самим жителям посоветовали не вступать в армии стран, участвующих в боевых действиях, так как законы Непала запрещают гражданам служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми подписано соглашение о военном сотрудничестве.

    В Кремле и Минобороны РФ эти заявления пока не комментировали.

    В свою очередь, газета The Kathmandu Post сообщила, что, по оценкам посла Непала в РФ, в российской армии служат 150–200 граждан Непала.

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