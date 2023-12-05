Непал просит Россию вернуть тела шести человек, которые погибли в составе армии РФ

Власти Непала получили информацию о шести гражданах страны, погибших во время службы в составе российской армии. Об этом говорится в официальном заявлении. Как пишет «Коммерсант» 5 декабря со ссылкой на МИД Непала, погибшие участвовали в боевых действиях на Украине.



В опубликованном заявлении правительство просит российскую сторону как можно скорее отправить тела погибших в Непал и предоставить компенсации семьям. Помимо этого, в Непале заявили, что сейчас они используют дипломатические каналы для освобождения еще одного гражданина страны, служившего в российской армии и в данный момент находящегося «в заключении» на Украине.