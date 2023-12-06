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    На севере Петербурга кормушки для птиц залили клеем. Синицы погибают на глазах у прохожих

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    Кормушки с облитыми клеем семенами заметили на севере Петербурга. Жуткую картину наблюдали читатели «Фонтанки» морозным днем 6 декабря.

    Смертельная ловушка для пернатых располагалась у памятника семье, который установлен во дворе дома 22 по Комендантскому проспекту. По словам очевидцев, неизвестные налили в кормушки клей от грызунов.

    читатель «Фонтанки»

    «Три синицы склеились и погибают на морозе. Помочь им вряд ли получится, а полиция и 112 отправляют в центр реабилитации диких животных «Сирин». Но там предлагают привезти конкретных птиц, а не решить проблему», — добавила читательница.

    «Фонтанке» в «Сирине» ответили, что выход в такой ситуации только один — брать птиц и везти в ближайшую ветеринарную клинику или к специалистам центра. Пытаться помочь пернатым самостоятельно опасно, ведь делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не навредить им еще больше.

    «Только к врачу. Брать птиц и везти к нам или в ветеринарную клинику», — ответили «Фонтанке».

    В «Сирине» также ответили, что сообщений об отравлении птиц в районе Комендантского проспекта им не поступало.

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    Отметим, что в холодное время года птицы нуждаются в особой защите. Ранее «Фонтанка» писала, что в Царском Селе с наступлением морозов пернатых перевели на усиленное питание. Там напомнили: «Синицы и некоторые другие птицы относятся к синантропному виду: их жизнедеятельность напрямую связана с человеком».

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    СиницыСпасение птиц
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    Комментарии 21

    Гость06 Дек 2023 в 18:34
    Всем сочувствующим птицам советую кормушки повесить на подоконниках и балконах или просто насыпать зерновую смесь, семечки (несоленые, не жареные), или элементарный пакет овсяных хлопьев, самый дешёвый стоит 12 р в любом сетевом магазине. Например я кормлю голубей исключительно на своем подоконнике, у меня подопечная стая, в которой я знаю каждого, прилетают уже несколько лет, кормлю в три смены, сначала семейные парочки, потом инвалиды, потом все оставшиеся. Очень много неадекватных жителей в городе, которые вымещают свое зло на несчастных бездомных животных и птицах, которым и так тяжело пережить нашу суровую зиму. К вашему подоконнику у неадекватных точно доступа не будет. Помните, все кто кормит птиц, никогда не будут в нужде, это правило работает 100%. Птицы самые прекрасные и совершенные создания, настоящие супергерои со множеством сверхспособностей. При минус 15 мороза человек и часа на улице не продержится, а птицы живут на улице всю зиму, летают выше облаков!🪶🐦🕊️🦆🐓🦢❤️
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