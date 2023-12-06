На севере Петербурга кормушки для птиц залили клеем. Синицы погибают на глазах у прохожих

Смертельная ловушка для пернатых располагалась у памятника семье, который установлен во дворе дома 22 по Комендантскому проспекту. По словам очевидцев, неизвестные налили в кормушки клей от грызунов.

Кормушки с облитыми клеем семенами заметили на севере Петербурга. Жуткую картину наблюдали читатели «Фонтанки» морозным днем 6 декабря.

«Три синицы склеились и погибают на морозе. Помочь им вряд ли получится, а полиция и 112 отправляют в центр реабилитации диких животных «Сирин». Но там предлагают привезти конкретных птиц, а не решить проблему», — добавила читательница.

«Фонтанке» в «Сирине» ответили, что выход в такой ситуации только один — брать птиц и везти в ближайшую ветеринарную клинику или к специалистам центра. Пытаться помочь пернатым самостоятельно опасно, ведь делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не навредить им еще больше.

«Только к врачу. Брать птиц и везти к нам или в ветеринарную клинику», — ответили «Фонтанке».



В «Сирине» также ответили, что сообщений об отравлении птиц в районе Комендантского проспекта им не поступало.