На севере Петербурга кормушки для птиц залили клеем. Синицы погибают на глазах у прохожих

Кормушки с облитыми клеем семенами заметили на севере Петербурга. Жуткую картину наблюдали читатели «Фонтанки» морозным днем 6 декабря.
Смертельная ловушка для пернатых располагалась у памятника семье, который установлен во дворе дома 22 по Комендантскому проспекту. По словам очевидцев, неизвестные налили в кормушки клей от грызунов.
читатель «Фонтанки»
«Три синицы склеились и погибают на морозе. Помочь им вряд ли получится, а полиция и 112 отправляют в центр реабилитации диких животных «Сирин». Но там предлагают привезти конкретных птиц, а не решить проблему», — добавила читательница.
«Фонтанке» в «Сирине» ответили, что выход в такой ситуации только один — брать птиц и везти в ближайшую ветеринарную клинику или к специалистам центра. Пытаться помочь пернатым самостоятельно опасно, ведь делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не навредить им еще больше.
«Только к врачу. Брать птиц и везти к нам или в ветеринарную клинику», — ответили «Фонтанке».
В «Сирине» также ответили, что сообщений об отравлении птиц в районе Комендантского проспекта им не поступало.
Отметим, что в холодное время года птицы нуждаются в особой защите. Ранее «Фонтанка» писала, что в Царском Селе с наступлением морозов пернатых перевели на усиленное питание. Там напомнили: «Синицы и некоторые другие птицы относятся к синантропному виду: их жизнедеятельность напрямую связана с человеком».