Петербургским муниципалам, которые сажают деревья под снегом, пригрозили правовыми последствиями

В Смольном следят за муниципалами, которые, несмотря на зимний период, продолжают работать над проектами по благоустройству. Как заявили 6 декабря в комитете по территориальному развитию, там знают обо всех таких случаях.



«Если ситуация будет выходить за рамки правового поля, мы не оставим это без внимания», — сказала журналистам на пресс конференции замглавы комитета Елена Кудрявцева.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о работах в муниципальном образовании «Академическое», где, несмотря на снег, решили посадить деревья. Кроме того, работы по замене покрытия на детской площадке ведут в муниципалитете «Полюстрово», рассказали «Фонтанке» читатели. Поставили ли именно эти муниципалитеты на карандаш, Кудрявцева не уточнила.