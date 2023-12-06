Петербургским муниципалам, которые сажают деревья под снегом, пригрозили правовыми последствиями

В Смольном следят за муниципалами, которые, несмотря на зимний период, продолжают работать над проектами по благоустройству. Как заявили 6 декабря в комитете по территориальному развитию, там знают обо всех таких случаях.
«Если ситуация будет выходить за рамки правового поля, мы не оставим это без внимания», — сказала журналистам на пресс конференции замглавы комитета Елена Кудрявцева.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о работах в муниципальном образовании «Академическое», где, несмотря на снег, решили посадить деревья. Кроме того, работы по замене покрытия на детской площадке ведут в муниципалитете «Полюстрово», рассказали «Фонтанке» читатели. Поставили ли именно эти муниципалитеты на карандаш, Кудрявцева не уточнила.
В 2023 году муниципалы получили субсидии от комитета по благоустройству на работы по обустройству скверов и детских площадок. Как считают собеседники «Фонтанки», из-за особенностей финансирования и необходимости отчитаться муниципалитеты пытаются успеть завершить работы именно в этом году. На вопрос, все ли муниципалитеты освоили эту субсидию, в КТР ответили неоднозначно, заметив, что находятся в тесном контакте с муниципалитетами и обсуждают с ними любые трудности.