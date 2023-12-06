В Петербурге увеличили количество рейсов в Хибины

Из петербургского аэропорта «Пулково» будет проще попасть в Хибины — количество рейсов в связи с началом сезона возрастет. Об этом 6 декабря сообщает авиакомпания «Россия».



В настоящее время авиарейс SU6447 из «Пулково» в аэропорт горнолыжного курорта выполняется по вторникам и средам в 10:55, по понедельникам, четвергам и субботам в 11:00, по пятницам и воскресеньям в 19:00.

Согласно новому расписанию, меняется время вылета и прилета рейса SU6447 и вводятся новые — SU6445 и SU6813.

Добавим, что для пассажиров будет доступна услуга бесплатного провоза зимнего снаряжения. Речь идет о перевозке лыж, лыжных палок и спецботинок на одного человека. Сноубордисту разрешено взять с собой один сноуборд и одну пару специальных ботинок.