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    В Петербурге увеличили количество рейсов в Хибины

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    Из петербургского аэропорта «Пулково» будет проще попасть в Хибины — количество рейсов в связи с началом сезона возрастет. Об этом 6 декабря сообщает авиакомпания «Россия».

    В настоящее время авиарейс SU6447 из «Пулково» в аэропорт горнолыжного курорта выполняется по вторникам и средам в 10:55, по понедельникам, четвергам и субботам в 11:00, по пятницам и воскресеньям в 19:00.

    Согласно новому расписанию, меняется время вылета и прилета рейса SU6447 и вводятся новые — SU6445 и SU6813.

    Добавим, что для пассажиров будет доступна услуга бесплатного провоза зимнего снаряжения. Речь идет о перевозке лыж, лыжных палок и спецботинок на одного человека. Сноубордисту разрешено взять с собой один сноуборд и одну пару специальных ботинок.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, где в Ленобласти покататься на лыжах, санях и досках.

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