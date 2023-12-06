Слово правообладателя: Андрей Разин ополчился на создателей нашумевшего сериала из-за песен «Ласкового мая»

Российский продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру с требованием привлечь вдову Юрия Шатунова и администратора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова к уголовной ответственности. Разин считает, что они получили «чужие деньги» — 15 миллионов рублей за воспроизведение треков и фонограммы «Ласкового мая» в нашумевшем сериале «Слово пацана». «Возместите эти 15 миллионов рублей, которые получил Кудряшов от имени Светланы Шатуновой, — получил и положил себе в карман чужие деньги», — заявил Андрей Разин в видеообращении, опубликованном на его официальном youtube-канале. Продюсер уверен, что Федор Бондарчук и другие продюсеры в обход правообладателей составляют «подобные документы». Теперь картина получит страйки, и фильм не смогут посмотреть миллионы людей, отметил Андрей Разин.

Прошелся продюсер и по самому сериалу — он назвал его хорошим, но выпущенным в неподходящее время. Он напомнил, что на днях в Иркутске убили подростка. И эту трагедию связали с популярностью сериала, в котором показана бандитская жизнь подростков Казани в конце 80-х. «Автор — провокатор. В это тяжелое время выпускать такие фильмы нельзя», — заявил продюсер. Он напомнил, что в свое время из-за неразделенной любви покончили с собой 28 фанаток «Ласкового мая».

Автор: Андрей Разин / YouTube

Критика в адрес сериала звучала от многих общественных и политических деятелей, в том числе и в самом Татарстане. По словам главы республики Рустама Минниханова, такие картины «романтизируют» этот период истории России. «Слово пацана» — экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Как отметил автор, после просмотра сериала дети не будут кого-то громить, скорее ужаснутся тому, как жили их родители. Полное интервью с Робертом Гараевым — в материале «Фонтанки».

